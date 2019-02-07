HABER

Maduro, ABD’ye karşı 10 milyon imza toplayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 12:46 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin dış müdahalede bulunmasına karşı 10 milyon imza toplayacağını açıkladı.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, siyasi ve insani krizin arttığı Venezuela’ya askeri müdahalede bulunmayı düşünen ABD’ye karşı yeni bir adım atacağını açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin dış müdahalede bulunmasına karşı 10 milyon imza toplayacağını açıkladı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, siyasi ve insani krizin arttığı Venezuela’ya askeri müdahalede bulunmayı düşünen ABD’ye karşı yeni bir adım atacağını açıkladı. Maduro, askeri müdahaleye karşı 10 milyon imza toplayacağını açıkladı. Maduro, "Venezuela’da Bolivar Meydanında toplanarak kampanya başlatan ve ABD ’imparatorluğunun’ anavatanımızın işlerine müdahalesine karşı çıkan insanlara teşekkür ederim. Barış için 10 milyon imza toplayacağız" dedi.
Venezuela Meclis Başkanı Juan Juiado, 23 Ocak’ta kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etmiş ve ABD’ye seslenerek Venezuela hükumetine müdahale etmesi konusunda çağrıda bulunmuştu. Bu çağrıyı Maduro, "darbe girişimi" olarak tanıdığını söylemiş ve ABD ile diplomatik ilişkileri askıya almıştı.
Venezuela’daki krizi görüşmek üzere kurulan Uluslararası Temas Grubu’nun ilk toplantısı bakanlar düzeyinde bugün Uruguay’ın başkenti Montevideo’da düzenlenecek.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
CHP, 16 belediye başkan adayını daha açıkladıCHP, 16 belediye başkan adayını daha açıkladı
Cumhurbaşkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacakCumhurbaşkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Cumhurbaşkanlığı: 82 milyon beyin fırtınası yapacak

Mehmet Özhaseki, CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vakıf üniversitelerine eleştiri

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.