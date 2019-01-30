Maduro Amerikan Halkına Seslendi

Venezuela’da muhalefet geçen hafta kendisini geçici cumhurbaşkanı ilan eden Juan Guaido’nun çağrısı uyarınca dev bir gösteri düzenliyor. ABD yönetimince meşru olmadığı kaydedilen Venezuela lideri Nicolas Maduro da Amerikan kamuoyuna seslendi, “Latin Amerika yeni bir Vietnam olmasın” dedi.

Maduro başkent Caracas’taki Cumhurbaşkanlığı sarayında çekilen 45 saniyelik görüntü kaydında doğrudan Amerikan halkına mesaj verdi. Trump yönetiminin kendisini darbeyle devirme teşebbüsünün arkasında olduğunu savundu. Amerika’nın gözünün Venezuela’nın zengin petrol rezervlerinde olduğunu söyledi, Irak ve Libya savaşlarını bunun tarihteki örnekleri olarak gösterdi.

Nicolas Maduro kendisinin tarihin doğru tarafında olduğunda emin olduğunu belirtti, Amerikan halkına da ABD askerlerinin Venezuela’dan uzak tutulmasını sağlamalarını talep etti.

Maduro, kendisini destekleyen ülkelerden biri olan Rusya’nın devlet kontrolundaki kanalı RIA Novosti’de yayınlanan röportajında da ülkenin huzuru ve geleceği için muhalefetle müzakereye hazır olduğunu söyledi, görüşmelerin diğer ülkelerin arabuluculuğunda yapılabileceğini belirtti.