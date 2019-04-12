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Maduro: "Assange, ABD’ye iade edilirse hayatı tehlikeye girer”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 19:23 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İngiltere’de tutuklanan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmesi halinde yaşamının tehlikeye gireceğini söyledi.Julian Assange’ın tutuklama kararını değerlendiren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Assange’a yöneltilen suçların açık olmadığını belirterek ABD’nin talebi üzerine Washington’a iade edilmesi halinde hayatının tehlikeye gideceğini aktardı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İngiltere’de tutuklanan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmesi halinde yaşamının tehlikeye gireceğini söyledi.
Julian Assange’ın tutuklama kararını değerlendiren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Assange’a yöneltilen suçların açık olmadığını belirterek ABD’nin talebi üzerine Washington’a iade edilmesi halinde hayatının tehlikeye gideceğini aktardı. İngiliz polisinin Assange yönelik yürüttüğü operasyonu da utanç verici olarak değerlendiren Maduro, "İngiliz adaleti Assange’ı ABD’ye teslim ederse uluslararası hukuka ve insan haklarına saygısızlık eder. Yaşamını risk altına sokar" dedi.
Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Assange için Ekvador hükümetinin verdiği kararın Havana’da (1928) ve Karakas’ta (1954) diplomatik iltica konusunda oluşturulan normlarını ihlali anlamına geleceğini açıkladı. Ekvador hükümetinin Büyükelçilik Özel Varlık Protokolü’nü de ihlali ettiği iddia edilerek, "Uluslararası hukuk için utanç verici bir durum" yorumu yapıldı.
ABD hükümetinin, başta Afganistan ve Irak’taki operasyonlarına dair yayınladığı belgeler sebebi ile uzun süredir Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın peşinde olduğu biliniyor.

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