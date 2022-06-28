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Maduro: “Beyaz Saray Heyeti Yeniden Caracas’ta”

28.06.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika’dan önemli bir heyetin, Mart ayında başlayan görüşmeleri sürdürmek için Venezuela’ya ulaştığını açıkladı

Maduro: “Beyaz Saray Heyeti Yeniden Caracas’ta”

CARACAS- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika’dan önemli bir heyetin, Mart ayında başlayan görüşmeleri sürdürmek için Venezuela’ya ulaştığını açıkladı.

Maduro, devlet televizyonunda canlı yayında yaptığı açıklamada, “Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez şu anda ABD Hükümeti’nden bir heyetle birlikte ve iki ülkenin gündemindeki konularda ilerleme kaydetmeye çalışıyor” dedi. Heyetle görüşen Rodriguez, aynı zamanda Venezuela muhalefetiyle yürütülen müzakerelerin de temsilcisi.

Maduro, konuşmasında ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un G7 zirvesinde, enerji krizini hafifletmek için İran ve Venezuela’nın petrol ticaretine izin verilmesini gündeme getirmesine de değindi. Maduro, Venezuela’nın engellemelere rağmen zaten petrol ticareti yaptığını belirtti.

“Venezuelalı aktörler arasında müzakere devam etmeli”

Heyetin Caracas ziyaretiyle ilgili ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, yerel basına göre heyetin içinde Joe Biden’ın özel danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Batı Yarımküre Direktörü Juan Gonzalez, ABD Caracas Büyükelçisi James Story ve ABD’li tutuklular için müzakereleri yürüten Roger Carsten da bulunuyor.

Carsten’ın Venezuela’da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarını ve petrol şirketi Citgo firması yöneticilerinin bırakılmasını gündeme getireceği belirtiliyor.

Venezuela basınında yer alan diğer bir haber de heyetin Venezuela hükümeti yetkilileriyle görüştüğü sırada, büyükelçi James Story’nin de Washington tarafından desteklenen muhalif lider Juan Guaido ile görüştüğü. Guaido ile Story’nin yeniden müzakere masasına oturmak gerektiği konusunda fikir birliğinde olduğu bildirildi.

ABD’li heyetin ziyaretinin, Venezuelalı hükümet ve muhalefet temsilcilerinin, geçen hafta Norveç’te bir araya gelmesinin ardından yapılmış olması dikkat çekiyor. Beyaz Saray yaptırım uyguladığı Caracas’la görüşmelere devam etmek için Maduro hükümetine muhalefetle Meksika’da yapılan müzakerelere geri dönmesini şart koşuyor.

Mart’taki görüşme sonrası karşılıklı adımlar

Mart ayında ABD’li bir heyet Caracas’a giderek, enerji piyasasında Rusya’ya olan bağımlılığı azaltmak, Venezuela’daki tutuklu ABD vatandaşlarının serbest bırakılması, muhalefet ile sürdürülen müzakere sürecine geri dönülmesi gibi başlıkları içeren bir görüşme gerçekleştirmiş ve sonrasında da Maduro Hükümeti, Venezuela’da tutuklu bulunan iki ABD vatandaşını serbest bırakmış ve muhalefetle yürütülen müzakere süreci yeniden başlamıştı.

Washington ise geçtiğimiz ay ABD ve Avrupa menşeili petrol şirketlerinin Venezuela’da faaliyetlerine yeniden başlayabilmeleri için kurumlarla müzakere yapabilmesine izin vermişti. Bu izin bu şirketlerin yatırımlarını korumaları için bakım yapma, ekip ve ekipman tedarik edebilme gibi haklar da tanıyor.

Diğer bir gelişme de Venezuela’da tesisleri bulunan İtalyan Eni SpA ve İspanyol Repsol SA enerji şirketlerine Venezuela’dan alacaklarına karşılık Avrupa’ya petrol taşıma izninin verilmiş olması. Ayrıca bu ay içinde ABD’nin Maduro’nun eşi Cilia Flores’in yeğenine uygulanan yaptırımlar da kaldırılmıştı.

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