HABER

Maduro: "BM Genel Kurul toplantılarına katılmayacağım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmeyeceğini açıkladı.ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ocak ayında Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’u Venezuela’nın devlet başkanı ilan etmesinin ardından iki ülke arasında başlayan siyasi kiriz devam ediyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantısı için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmeyeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ocak ayında Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’u Venezuela’nın devlet başkanı ilan etmesinin ardından iki ülke arasında başlayan siyasi kiriz devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri için Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmeyeceğini açıkladı. Maduro bu ayın sonunda ABD’nin New York kentinde yapılacak BM 74. Genel Kurul toplantılarına katılmayacağını belirtirken, Yardımcısı Delcy Rodriguez’in genel kurul toplantılarında Venezuela’yı en iyi şekilde temsil edeceğini duyurdu.
ABD’nin, Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido’u Venezuela’nın devlet başkanı ilan etmesinin ardından Türkiye, Çin ve Rusya, anayasal olarak seçilen Nicolas Maduro’ya destek veren ülkeler oldu.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Kılıçdaroğlu'ndan terör saldırısına tepkiKılıçdaroğlu'ndan terör saldırısına tepki
Putin, Netanyahu ile görüştüPutin, Netanyahu ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

ABD Dışişleri Sözcüsü o soruyu geçiştirdi! 'Söz konusu protesto hakkında...'

ABD Dışişleri Sözcüsü o soruyu geçiştirdi! 'Söz konusu protesto hakkında...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
MHP'de Söke ve İncirliova başkanları istifa etti

MHP Söke ve İncirliova başkanları istifa etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan terör saldırısına tepki

Kılıçdaroğlu'ndan terör saldırısına tepki

Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında 2 saatlik görüşme

Erdoğan ile Karamollaoğlu arasında 2 saatlik görüşme

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Devlet Bahçeli'den kabine değişikliği ve yeni parti iddialarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına yanıt: Muharrem İnce içkiliydi demedim

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.