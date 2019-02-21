Maduro Brezilya sınırını kapatıyor

Venezuela'ya gönderilen insani yardımların ülkeye girişini engellemek isteyen Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin Brezilya ile olan sınırının kapatılması emrini verdi. Devlet televizyonuna konuşan Maduro, Kolombiya sınırınını kapatmayı düşündüklerini, Brezilya sınırının ise Perşembe gecesinden itibaren kapatılacağını söyledi. Maduro'nun açıklaması Brezilya hükümetinin Venezuela'ya insani yardım taahüdünün ardından geldi.

Çarşamba günü insani yardımların ulaştırılmasını engellemek için geçici olarak limanlarından gemi çıkışını yasaklayan, aynı gerekçeyle sınırlarına askeri birlikler konuşlandıran Venezuela hükümeti, insani yardımları Batı'nın işgal girişimi olarak görüyor. Maduro, televizyona verdiği demeçte Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kasabasında depolanan insani yardımları "provokasyon" ve muhalefetin hükümeti devirmek için soyunduğu "ucuz bir şov" olarak olarak niteledi.

Muhalif lider Kolombiya'ya hareket etti

Maduro'nun Brezilya sınırını kapatma emri, kendini devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve beraberindeki çok sayıda milletvekilinin insani yardımları ülkeye sokmak için Kolombiya sınırına hareket etmesiyle aynı güne denk geliyor. Bir araç konvoyuyla başkent Caracas'tan 860 kilometre uzaklıktaki Kolombiya'nın Cucuta kasabasına doğru hareket eden Guaido, buradaki tonlarca yardım malzemesini Venezuela ordusunun engeline rağmen ülkeyi sokmayı amaçlıyor. Büyük oranda ABD tarafından sağlanan 200 ton yardım malzemesin çoğunluğu gıda ve ilaçtan oluşuyor. Muhalefet yardımların Cumartesi günü sokulacağını iddia ederken, ordu ablukasının nasıl aşılacağı ise belirsiz.