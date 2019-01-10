Maduro'dan çok sert sözler: 48 saat süreniz var!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te düzenlediği basın toplantısında, Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan ve Meksika dışındaki tüm üyelerinin, kendisinin kuracağı yeni hükümeti tanımama kararı aldığı Lima Grubu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Ülkesinde 20 Mayıs 2018'de yapılan seçimleri yüzde 68'le kazanan Maduro, "ABD hükümetinin emriyle kurulduğunu" öne sürdüğü Lima Grubu için "yasa dışı" ve "mafya karteli" nitelemesinde bulundu. Lima Grubu'nun kararının, "Venezuela'nın iç sorunlarını, 'tüm çelişkilerine' rağmen kendi muhalefeti ile çözmesine fırsat vermeden" alındığını söyleyen Maduro, bu kararın daha çok "küstah ve kukla hükümetlerin emir metnine" benzediğini söyledi.

"VENEZUELA’DA İŞLEYEN BİR DARBE PLANI VAR"

AA'nın haberine göre; söz konusu ülkelerin, "darbeler çağının devam ettiğini ve Venezuela halkının bu girişimlere vereceği bir cevabı olmadığını" düşündüğünü öne süren Maduro, şöyle devam etti:

"Lima kartelinin yaptığı şey Venezuela'nın meşru hükümetini hangi yolla olursa olsun devirmeye çalışmaktır ve şu an Venezuela'da Washington'dan, Lima kartelinden aldığı emirlerle işleyen bir darbe planı var. Ben de tüm açık yürekliliğimle 'Haydi bakalım ne kadar güçlüler?' diyorum. Venezuela halkı bütün girişimlere nasıl cevap vereceğini biliyor. Bolivarcı devrim, Venezuela'daki barış ve sükuneti bozmak isteyen her girişime cevap vermek için uzun süredir hazırlanıyor."