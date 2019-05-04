HABER

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2019 22:15 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkarsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız." dedi.

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

Maduro, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez eşliğinde, ülkenin Cojedes eyaletindeki "G/J Jose Laurencio Silva Askeri Eğitim Merkezi"ni ziyaret etti.

Yeni eğitim alan askerleri tebrik eden Nicolas Maduro, "Biz ne zayıf ne de mahrum bir ülkeyiz. Biz kuvvetli bir Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri olan bir ülkeyiz. Her geçen gün daha fazla birlik ve sadık olmalıyız." diye konuştu.

"ABD'NİN FARKLI BİR SAVAŞ TARZI VAR"

Maduro, ABD'nin, Venezuela'nın kaynaklarını ele geçirmek istediğini belirterek, "ABD'nin ülkemizi zayıflatmak için farklı bir savaş tarzı var. Bir grup darbeci hainle, Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetlerini ortadan kaldırmak için çok para harcayarak kurdukları komploları var." şeklinde konuştu.

2019-05-04T161749Z_1087785958_RC1FAA93A7A0_RTRMADP_3_VENEZUELA-POLITICS

Devlet Başkanı Maduro, ordunun sadakatine güvendiğini vurgulayarak, "Sizlere güveniyorum ve bir grup hainin yaptığı, Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerini asla kirletemez. Her zaman General Hugo Chavez'e sadık olmalıyız.

"HER ZAMAN HAZIR OLMALIYIZ"

Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkışırsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Maduro, ABD'nin Monroe Doktrini'ni kullanarak, Latin Amerika ve Karayipler bölgesini kolonileştirmek istediğini de vurguladı. (AA)

Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp...
Diyarbakır'da Şiddet Protestosuna Polis MüdahalesiDiyarbakır'da Şiddet Protestosuna Polis Müdahalesi
Libya’daki Saldırıyı IŞİD ÜstlendiLibya’daki Saldırıyı IŞİD Üstlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maduro Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD savaş

En Çok Okunan Haberler

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Gözlerden kaçmadı

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den önemli uyarı! Yarına dikkat

Dışişleri Bakanlığı'ndan Federica Mogherini'ye yanıt: Reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Federica Mogherini'ye yanıt: Reddediyoruz!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Okuyucu Yorumları 1 yorum
dayan maduro
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

Gerilim had safhada! Korkunç haberler geliyor: İsrail AA ofisinin olduğu binayı da vurdu

ÖSO, Maaranaz'i terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı

ÖSO, Maaranaz'i PKK'dan kurtardı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Federica Mogherini'ye yanıt: Reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Federica Mogherini'ye yanıt: Reddediyoruz!

Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni vurmaya başladı

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni vurmaya başladı

DEAŞ'a gizli operasyon! Bağdadi kaçtı

DEAŞ'a gizli operasyon! Bağdadi kaçtı

İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail'den Gazze'ye saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.