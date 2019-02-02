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Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.02.2019 21:42 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

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Maduro Venezuela

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