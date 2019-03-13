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Maduro'dan halka: Dua edin!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2019 15:06 | Son Güncelleme

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede devam eden elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlara elektrik tasarrufu yapma ve elektrik tedarikinin yeniden sağlanması için dua etme çağrısı yaptı.

Maduro'dan halka: Dua edin!

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Maduro, "Venezüella için dua etmenizi rica ediyorum. Venezüella için barış istemenizi rica ediyorum. Tanrı'ya dua edelim, elektrik gelsin, elektrik enerjisi sistemi yeniden çalışmaya başlasın. Halkımız için barış ve sükunet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Maduro, tüm ülke halkından elektrik tasarrufu yapmasını ve minimum sayıda mum yakmasını da istedi.

Venezüella'nın büyük bölümüne elektrik sağlayan Simon Bolivar hidroelektrik santralinde perşembe günü meydana gelen arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22'sinde elektrik kesintisi yaşanmıştı. Hükümet, Guri adıyla da bilinen hidroelektrik santraline saldırı düzenlendiğini ve bunun sonucunda ülkenin elektriksiz kaldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise elektrik kesintisinin yenilenmeyen altyapı sebebiyle meydana geldiğini ileri sürerek Venezüella Devlet Başkanı Maduro ve hükümeti suçlamıştı.

ÇİN'DEN YARDIM TEKLİFİ

Pekin'de konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang ise, Venezüella'da yaşanan elektrik kesintisinin hack saldırısı sonucunda gerçekleştiğini belirterek "Çin bu konuda derin bir endişe duyuyor" dedi.

Lu ayrıca, Çin'in Venezüella'ya elektrik konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi ve "Çin, Venezüella tarafının bu sorunun nedenini en kısa sürede keşfetmesini ve güç kaynağını ve sosyal düzeni sürdürmesini umuyor. Çin, Venezüella'nın elektrik şebekesini restore etmek için yardım ve teknik destek vermeye istekli" ifadelerini kullandı.

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Maduro Venezuela elektrik tedarik

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