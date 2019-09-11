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Maduro'dan Kolombiya'ya gözdağı: Zamanı geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2019 02:10 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela ordusunun Kolombiya sınırı boyunca genişletilmiş askeri tatbikatlara başladığını duyurdu.

Maduro'dan Kolombiya'ya gözdağı: Zamanı geldi

Devlet Başkanı Maduro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Egemenlik ve Barış 2019" adlı askeri tatbikatın Kolombiya sınırında başladığını belirterek "Savunma kaynaklarımızı tam anlamıyla kullanarak egemenliğimizi ve ulusal barışı korumanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi kendisine saldırı planlamakla suçlayan Maduro, geçen hafta yaptığı açıklamada, Venezuela ordusuna 10 Eylül'den başlayarak Kolombiya sınırında en az iki hafta tatbikat yapması emri vermişti.

ABD'DEN VENEZUELA'NIN ADIMINA TEPKİLER

ABD'nin Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) Büyükelçisi Carlos Trujillo, gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro'nun "gayrimeşru hükümetinin" bölge güvenliğini ve barışını tehdit etmesinin "kabul edilemez" olduğunu dile getirdi.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ise Venezuela'dan Kolombiya'ya saldırı olması halinde Kolombiya'yı destekleyeceklerini kaydetti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SUÇLAMALAR

Duque, Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) bazı liderlerinin tekrar silahlanma kararı nedeniyle Maduro'yu "isyancı liderlere sığınacak yer sağlamakla" suçlamıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da karar sebebiyle Venezuela hükümetinin endişeli olduğunu belirtmiş, Duque'nin Maduro'ya yönelik suçlamasını "tam bir yüzsüzlük" olarak nitelendirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro kolombiya

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