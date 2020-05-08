Maduro'dan tarihi ayar: Gücünüz yok!

ABD'li paralı askerlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast amacıyla Venezüella'ya sızma girişimlerinin başarısızlığa uğratılması ve yakalananların medyada afişe edilmesiyle gözler bir kez daha Başkan Donald Trump'ın yönetimine çevrildi.

Venezüella devletinin Latin Amerika'da bölgesel şifresiz yayın yapan teleSUR kanalına konuşan Maduro, 3 Mayıs'taki sızma girişiminin ABD Başkanı Trump tarafından emredilmiş gizli bir operasyon olduğunu söyledi.

Trump'ın Venezüella'yı takıntı haline getirdiği, dış politik çıkarlar açısından en çok odaklandığı meseleler arasında Venezüella'nın yer aldığını ve operasyon düzenlendiğinin bilincinde olduğunu anlatan Maduro, ABD Başkanı'nın operasyon için Florida merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp'u taşeron olarak tuttuğunu, Silvercorp ile pazarlıkları Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque'nin yürüttüğünü ve sözleşmeyi Venezüellalı sağcı muhaliflerin lideri Juan Guaidó'nun imzaladığını anlattı.

Operasyonun amacının kendisini öldürmek olduğunu tekrarlayan Venezüella lideri, ABD yönetiminden yetkililerin olayla ilgili 48 saat sonra açıklama yapmasını eleştirerek, 'Trump'ın inanılmaz ve sinirli tepki vermesinin tuhaf şekilde gecikmeli yapılan açıklamalar serisine yol açtığından' söz etti.