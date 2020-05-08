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Maduro'dan tarihi ayar: Gücünüz yok!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2020 16:26 | Son Güncelleme

3 Mayıs'taki sızma girişiminin ABD Başkanı'nın emrettiği gizli operasyon olduğunu, muhaliflerin lideri Guaido'nun siyasi hasmını öldürmek için ABD'li özel güvenlik şirketiyle sözleşme imzalayan bir ahlaksız olduğunu söyleyen Venezüella lideri, Trump ve Pompeo'ya çağrı yaptı: O rezille darbeye girişmenizin fiyaskoyla sonuçlandığını kabul edin.

Maduro'dan tarihi ayar: Gücünüz yok!

ABD'li paralı askerlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast amacıyla Venezüella'ya sızma girişimlerinin başarısızlığa uğratılması ve yakalananların medyada afişe edilmesiyle gözler bir kez daha Başkan Donald Trump'ın yönetimine çevrildi.

Venezüella devletinin Latin Amerika'da bölgesel şifresiz yayın yapan teleSUR kanalına konuşan Maduro, 3 Mayıs'taki sızma girişiminin ABD Başkanı Trump tarafından emredilmiş gizli bir operasyon olduğunu söyledi.

Trump'ın Venezüella'yı takıntı haline getirdiği, dış politik çıkarlar açısından en çok odaklandığı meseleler arasında Venezüella'nın yer aldığını ve operasyon düzenlendiğinin bilincinde olduğunu anlatan Maduro, ABD Başkanı'nın operasyon için Florida merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp'u taşeron olarak tuttuğunu, Silvercorp ile pazarlıkları Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque'nin yürüttüğünü ve sözleşmeyi Venezüellalı sağcı muhaliflerin lideri Juan Guaidó'nun imzaladığını anlattı.

Operasyonun amacının kendisini öldürmek olduğunu tekrarlayan Venezüella lideri, ABD yönetiminden yetkililerin olayla ilgili 48 saat sonra açıklama yapmasını eleştirerek, 'Trump'ın inanılmaz ve sinirli tepki vermesinin tuhaf şekilde gecikmeli yapılan açıklamalar serisine yol açtığından' söz etti.

ABD Dışişleri Bakanı'na "Mike Pompeo'ya tavsiyem: Küstahlığa son verin ve hükümetimizi devirecek güce sahip olmadığınızı kabul edin. Biz milyonlarız ve bizim bir projemiz var, bunu durduramazsınız" diye seslenen Maduro, operasyon sözleşmesinin 'Venezüella muhalefetinin ahlaki yozlaşmasının belgesi' olduğuna da dikkat çekti.

Trump yönetimini Juan Guaidó gibi rezil kepaze bir figürle giriştikleri deneyimin başarısızlığa uğradığını kabul etmeye çağıran Venezüella lideri, Guaidó'dan "Siyasi hasmını öldürtmek için sözleşme imzalayacak çapsızlıkta bir hırsız, bir suçlu" diye söz ederek ekledi:

"Bunun tam bir fiyasko olduğunu eninde sonunda biri çıkıp kabul etmek zorunda kalacak."


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