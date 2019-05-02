HABER

Maduro: "Darbe Beyaz Saray’dan yönetildi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 10:01 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri darbe girişiminin Beyaz Saray’dan yönetildiğini ileri sürdü.

Maduro: "Darbe Beyaz Saray’dan yönetildi"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri darbe girişiminin Beyaz Saray’dan yönetildiğini ileri sürdü. Maduro, darbe teşebbüsünde bulunanların hapse gireceğini söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela adaletinin Salı günkü askeri darbeden sorumlu olanları aradığını ve bu er ya da geç ihanet suçu için hapse göndereceğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, “Dün bir avuç kişi, hıyanetini dayatmaya çalıştı. Sonuçta bakın ne oldu? Yakalandılar. Elimde nasıl yakalandıklarına dair kanıtlar var. Bir elçilikten diğerine kaçıyorlar. Tek başına bırakılan ve mağlup olmuş darbecilerin yakalanmasının peşindeyiz. Adalet onları arıyor. Er ya da geç, ihanetlerinin cezasını ödeyecekler. Suçlarının cezasını çekecekler” dedi.
Muhalefeti iç savaşı kışkırtmakla suçlayan Maduro, “Miraflores Sarayına ulaşmak isteyen herkes seçimleri kazanmak zorunda. O saraya girip çıkanları halk seçti. Kukla bir başkanı kabul ettirmek mermiler ya da tüfeklerle olmaz” ifadelerini kullandı.

“Bolton, Trump’ı kandırdı”
Maduro, darbe girişiminin arkasında ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Başkanı Donald Trump olduğunu iddia etti. Maduro, “Asla emperyalizme teslim olmayacağız. Daima sadık kalın. Asla hain olmayın” uyarılarında bulundu. Bolton’ın, kendisini havalimanında bir jetin beklediğini iddia ederek Trump’ı kandırdığını ileri sürdü.
Maduro, 4 ve 5 Mayıs günlerinde değişim için halkın önerilerini dinleyeceğini açıkladı. Diyalog, eylem ve büyük bir değişim için herkesin önerilerini dinleyeceğini kaydeden Maduro, “Hataları düzeltmek için bir plan, büyük bir değişim ve düzeltme planı yapmak istiyorum” diye konuştu.

Maduro:

Maduro:

Maduro:

Maduro:

PARTNERİşte gece hayatının merkezi!İşte gece hayatının merkezi!
Pursaklar Belediye Başkanı AK Parti'li Yılmaz istifa ettiPursaklar Belediye Başkanı AK Parti'li Yılmaz istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

En Çok Okunan Haberler

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

AK Partili Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

Ankara'da kritik görüşme

Ankara'da kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.