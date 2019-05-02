Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri darbe girişiminin Beyaz Saray’dan yönetildiğini ileri sürdü. Maduro, darbe teşebbüsünde bulunanların hapse gireceğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela adaletinin Salı günkü askeri darbeden sorumlu olanları aradığını ve bu er ya da geç ihanet suçu için hapse göndereceğini açıkladı. Venezuela Devlet Başkanı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, “Dün bir avuç kişi, hıyanetini dayatmaya çalıştı. Sonuçta bakın ne oldu? Yakalandılar. Elimde nasıl yakalandıklarına dair kanıtlar var. Bir elçilikten diğerine kaçıyorlar. Tek başına bırakılan ve mağlup olmuş darbecilerin yakalanmasının peşindeyiz. Adalet onları arıyor. Er ya da geç, ihanetlerinin cezasını ödeyecekler. Suçlarının cezasını çekecekler” dedi.

Muhalefeti iç savaşı kışkırtmakla suçlayan Maduro, “Miraflores Sarayına ulaşmak isteyen herkes seçimleri kazanmak zorunda. O saraya girip çıkanları halk seçti. Kukla bir başkanı kabul ettirmek mermiler ya da tüfeklerle olmaz” ifadelerini kullandı.