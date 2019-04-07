Mitinge katılan Devlet Başkanı Maduro, burada yaptığı konuşmada, “Venezuela’nın iyiliği, geleceği için bir müzakere, diyalog ve anlaşma arayışı konusundaki gönüllülüğümü ve desteğini tekrarlıyorum.” dedi.

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisinin (PSUV) yanı sıra sendika ve STK’lerin desteği ile kentin birkaç noktasından harekete geçen Maduro destekçileri, devlet başkanlığı sarayı Miraflores’in önündeki Urdaneta Bulvarı’ndaki miting alanına kadar yürüdü.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela’da, hükümet yanlıları ve karşıtları yine ülke çapında düzenlenen yürüyüşlerle sokakları doldurdu. Caracas’ta gerçekleştirilen 2 ayrı mitinge, muhalefet ve hükümet yanlısı binlerce Venezuelalı katıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkent Caracas’ta düzenlenen mitingde muhalefete "diyalog" çağrısını yinelerken kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ise taraftarlarına yine "sokak" çağrısı yaptı.

Uruguay’ın başkenti Montevideo’da Avrupa Birliği’nin de (AB) katılımı ile bir süre önce gerçekleştirilen toplantıya işaret eden Maduro, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez ve Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’e "Bu diyalog arayışında kolaylaştırıcı ve ara bulucu olmaları" için çağrı yaptı.

Maduro, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesinin Venezuela’ya karşı saldırgan tutumuna son vermesi için dünyadaki diğer devletlerden “ses çıkarmalarını” istedi.

"Venezuela halkı bu kadar nefreti ve saldırganlığı haketmiyor." diyen Maduro, ne kadar yaptırım uygulanırsa uygulansın galip geleceklerini vurguladı.

- Elektrik kesintileri için Kolombiya ve Şili’yi suçladı

Bir süre önce yaşanan ve "sabotaj" olarak değerlendirdikleri 4 büyük elektrik kesintisine de değinen Maduro, ay sonuna doğru gerçekleşen son kesintiye ise Kolombiya ve Şili’den düzenlenen siber saldırıların neden olduğunu iddia etti.

Maduro, elektrik kesintileri ve ardından ortaya çıkan şebeke suyu dağıtım problemleri ile mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi ve halktan sabırlı olmasını istedi.