Maduro: “Elimizde kanıtlar var, siber saldırı ABD’den yapıldı”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkede devam eden elektrik krizi hakkında ABD’yi hedef alarak, “Elimizde kanıtlar var, siber saldırı ABD’den yapıldı. Pentagon’un emriyle Chicago ve Houston’dan saldırılar oldu” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle ABD’yi bir kez daha siber saldırı ile suçladı. Çin, Rusya, İran ve Küba’dan yardım isteyeceğini söyleyen Maduro muhalefeti de eleştirerek, halkı; radyolarını, fenerlerini, mumlarını ve sularını hazır tutmaya davet etti.

“Siber saldırı” iddiasını yineledi

Maduro, Venezuela’da devam eden kesintilerin beşinci gününde bir açıklama daha yaptı. Yaşanan durumdan dolayı ABD’yi suçlayan Maduro, Birleşmiş Milletler (BM), Çin, Rusya, İran ve Küba’ya işbirliği teklifinde bulunacağını söyledi.

Siber saldırı iddiasını yineleyen Maduro, “Birçok şeyi ortaya çıkardık. Kanıtlar elimizde. ABD’den gelen bir siber saldırı olduğunu doğruluyorlar. Houston ve Chicago’dan elektrik sistemine saldırı olduğunu söyleyebilirim. Pentagon’un emri ve Güney Komutanlığının izniyle telekomünikasyon sistemine karşı ve internete karşı da saldırılar var” dedi.