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Maduro, Enerji Bakanını değiştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2019 10:09 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin tamamını etkileyen elektrik kesintileri devam ederken Enerji Bakanını değiştirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin tamamını etkileyen elektrik kesintileri devam ederken Enerji Bakanını değiştirdi. Ağustos 2015’ten bu yana Bakanlık görevini yürüten emekli General Luis Motta Dominguez’in yerine, mühendis Igor Gavidia Leon getirildi.
Venezuela’da elektrik kesintileri devam ederken Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Enerji Bakanını değiştirdi. Görevdeki emekli General Luis Motta Dominguez’in yerine Igor Gavidia Leon’un getirildiği açıklandı. Yönetim ayrıca Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ve Adalet Bakanı Nestor Reverol başkanlığında bir elektrik santralinin kurulduğunu duyurdu. Maduro, Leon’un göreve getirilmesini, “Elektrik endüstrisi 25 yıllık deneyimi olan, çeşitli sorumluluklara sahip bir elektrik mühendisi Igor Gavidia Leon’u bu göreve atamaya karar verdim” diyerek açıkladı.

Yeni kriz birimi oluşturuldu
Yeni Bakan, devlete ait olan Corporacion Electrica Nacional’ın (Corpoelec) başkanlığını yapacak. Gavidia Leon, ülkenin en büyüğü olan Guri hidroelektrik santralinin bulunduğu Guayana bölgesinde elektrik üretiminden sorumlu olan Electrificacion del Caron’nin başkanlığını yapıyordu. Maduro ayrıca, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile İçişleri ve Adalet Bakanı General Nestor Reverol’un başkanlığında, krize çözüm arayan ve tesislerin güvenliğini artıracak bir elektrik santralinin devreye sokulması kararını imzaladığını da duyurdu.
Öte yandan Maduro, tüm eğitim seviyesinde okulların Çarşamba günü tekrar başlanacağını da açıkladı.

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