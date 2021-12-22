Maduro: “Erdoğan'la Ekonomik İşbirliği Alanlarını Konuştuk”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında bugün sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. Erdoğan ile harika bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Maduro paylaşımlarında her iki ülke ekonomisinin de kalkınması için işbirliği yapılan alanlarda nasıl ilerlenebileceğine yönelik konuştuklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlarla bölgesel konuların ele alındığı bildirilmişti.

Geçen yıl Ağustos ayında Venezuela ile Türkiye arasında imzalanan Ticareti Geliştirme Anlaşması çerçevesinde iki ülke arasında yapılan ticarette gıda ürünlerinden inşaat malzemelerine, turizmden yan sanayiye kadar binlerce kalemde kısmen ya da tamamen vergi avantajı sağlanıyor.

İthalat 20 katına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi anlaşma öncesi toplamda 150 milyon dolar civarındayken bu yıl bu rakam 600 milyon doları geçmiş durumda ancak bu artıştaki temel neden Türkiye’nin ithalatında yaşanan rekor artış.

TÜİK verileri Türkiye’ye yaptığı ihracatı son iki yılda 20 milyon dolardan 400 milyon dolar seviyelerine çıkaran Venezuela’nın anlaşmadan daha çok yarar sağladığını gösteriyor.

Türkiye’nin Venezuela’dan sadece Ekim ayında yaptığı 68 milyon dolara yakın ithalatın 2020 yılında yapılan toplam ithalattan daha fazla olması dikkat çekiyor.

Türkiye’nin Venezuela’dan ithal edilen başlıca ürünler arasında hurda, alüminyum, kömür gibi kalemler öne çıkıyor.

Ocak

