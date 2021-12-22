HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Maduro: “Erdoğan'la Ekonomik İşbirliği Alanlarını Konuştuk”

Maduro: “Erdoğan'la Ekonomik İşbirliği Alanlarını Konuştuk”

22.12.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela Devlet Başkanı, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında bugün sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında bugün sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. Erdoğan ile harika bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Maduro paylaşımlarında her iki ülke ekonomisinin de kalkınması için işbirliği yapılan alanlarda nasıl ilerlenebileceğine yönelik konuştuklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada da, görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlarla bölgesel konuların ele alındığı bildirilmişti.

Geçen yıl Ağustos ayında Venezuela ile Türkiye arasında imzalanan Ticareti Geliştirme Anlaşması çerçevesinde iki ülke arasında yapılan ticarette gıda ürünlerinden inşaat malzemelerine, turizmden yan sanayiye kadar binlerce kalemde kısmen ya da tamamen vergi avantajı sağlanıyor.

İthalat 20 katına çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi anlaşma öncesi toplamda 150 milyon dolar civarındayken bu yıl bu rakam 600 milyon doları geçmiş durumda ancak bu artıştaki temel neden Türkiye’nin ithalatında yaşanan rekor artış.

TÜİK verileri Türkiye’ye yaptığı ihracatı son iki yılda 20 milyon dolardan 400 milyon dolar seviyelerine çıkaran Venezuela’nın anlaşmadan daha çok yarar sağladığını gösteriyor.

Türkiye’nin Venezuela’dan sadece Ekim ayında yaptığı 68 milyon dolara yakın ithalatın 2020 yılında yapılan toplam ithalattan daha fazla olması dikkat çekiyor.
Türkiye’nin Venezuela’dan ithal edilen başlıca ürünler arasında hurda, alüminyum, kömür gibi kalemler öne çıkıyor.

Ocak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ülkede bir ilk! Borçlarını çayla kapatacaklarÜlkede bir ilk! Borçlarını çayla kapatacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Bakan Nebati'den açıklama geldi! Kurdaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?

Bakan Nebati'den açıklama geldi! Kurdaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı?

İmamoğlu: "Ellerim çatlayana kadar alkışlamazsam namerdim"

İmamoğlu: "Ellerim çatlayana kadar alkışlamazsam namerdim"

Feci kazada kahreden detay... Bebeğinin hayatını kurtarmış

Feci kazada kahreden detay... Bebeğinin hayatını kurtarmış

10 bin dolarına kavuştu ama... "Kur düştü, zararım 60 bin lira"

10 bin dolarına kavuştu ama... "Kur düştü, zararım 60 bin lira"

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.