Maduro: Eski istihbarat şefi CIA’e çalıştı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkenin eski istihbarat başkanı olan Christopher Figuera’nın CIA için çalıştığını ileri sürdü. Maduro televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında Figuera’nın yaklaşık bir yıldan beridir Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA için çalıştığının tespit edildiğini söyledi. Maduro "hain" ve "köstebek" olarak tanımladığı Figuera’nın ABD istihbaratına çalıştığına işaret eden bir kanıt sunmadı.

Figuera'nın ayrıca Nisan ayı sonundaki başarısız darbe girişimini de koordine ettiğini ileri süren Maduro "Yakında yargı önüne çıkacak ve ihanetin bedelini ödeyecek" diye konuştu.

Kendisini Venezuela geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido 30 Nisan tarihinde bir grup askerle birlikte orduya ayaklanma çağrısı yapmış ancak bu girişim sonuçsuz kalmıştı.

Venezuela yönetimi bu olay sonrası şimdiye kadar 10 muhalif milletvekili hakkında ceza soruşturması başlattı. Bunlar arasında Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano da bulunuyor. Guaido'nun yardımcısı da olan Zambrano Cuma gününden beri bir askeri cezaevinde tutuluyor. Söz konusu milletvekillerinden üçü başka ülkelerin diplomatik temsilciliklerine biri ise Kolombiya'ya sığındı.