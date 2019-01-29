Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, “Hiçbir koşulda istifa etmeyeceğim” diyerek kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaid’ya ‘palyaço’ benzetmesi yaptı.

Venezuela’nın seçilmiş resmi Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela’da adli yılın açılışına başkanlık etmek üzere Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) önüne geldi. “Hiçbir koşulda istifa etmeyeceğim” diyen Maduro, başta ABD olmak üzere görevi bırakmasını isteyen pek çok ülkeye rest çekti. Başkanlık yaptığı hükümetin görev süresinin dolacağı 2025 yılına kadar ülkesini halkın çoğunluğunun istediği yönde yönetmeye devam edeceğinin garantisini verdi.

Kendisini geçici devlet başkanı olarak açıklayan Juan Guaid’ya “palyaço” benzetmesi yapan Maduro, ABD’nin desteklediği Guaido için, “Kamuya açık alanda kendi kendini başkan ilan eden bir adamın haksız sözlerinden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

“Trump kendisini dünyanın polisi zannediyor”

Maduro, ABD’nin Guaid’ya verdiği desteği kınayarak, Trump’a yönelik, “Venezuela’daki fiili hükümete, halka ve demokrasiye karşı bir darbe dayatmak isteniyor. Donald Trump kendisini dünyanın polisi ve Latin Amerika ile Karayipler lideri olduğuna inanma deliliğini yaşıyor” dedi.