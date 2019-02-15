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Maduro hükümeti, ABD ile gizlice görüşmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:05 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın New York'ta gizlice görüştüğünü söyledi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın New York'ta gizlice görüştüğünü söyledi.

Maduro, Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile gizli görüşmeleri olduğunu ve kendisini istifaya zorlamak için küresel çapta yürütülen eşi görülmemiş bir kampanyadan sağ salim çıkacağını öngördüğünü belirtti.

New York'taki görüşmeler sırasında Dışişleri Bakanı Arreaza'nın, ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ı "özel olarak, aleni ya da gizli şekilde" ülkeye davet ettiğini dile getiren Maduro, söz konusu görüşmelerin her birinin birkaç saat sürdüğünü kaydetti.

Maduro, ABD'nin, ülkede kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararı alması üzerine, krizi çözmek için ABD Başkanı ile en kısa sürede görüşmeyi umut ettiğini dile getirdi.

Washington'da adı açıklanmayan bir yönetim yetkilisi, Amerikalı yetkililerin, Maduro'nun da aralarında olduğu Venezuelalı yetkililerle "hükümetin görevi devretmesiyle ilgili" görüşmek üzere buluşmaya istekli olduğunu ifade etti.

İsmi açıklanmayan Venezuelalı iki yetkili de Arreaza ile Abrams arasındaki iki görüşmenin ABD'nin talebi üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Yetkililer, "düşmanca" olarak nitelendirdikleri ilk görüşmenin 26 Ocak'ta, daha az gergin bir atmosferde düzenlenen ikinci görüşmenin ise 11 Şubat'ta yapıldığını kaydetti.

- "Trump'ın kirli elleri Venezuela'ya zarar veriyor"

Tüm Venezuelalıların, Trump'ın "kirli elini" dünyanın en büyük petrol rezervinin başında bulunan ülkeden çekmesi için tepki göstermesi gerektiğini belirten Maduro, "Donald Trump'ın kirli elleri Venezuela'ya zarar veriyor." dedi.

ABD'nin, ülkenin milyarlarca dolar değerindeki petrol gelirlerini ve denizaşırı varlıklarını dondurmasının ardından Kolombiya sınırında bir depoda duran insani yardım kutularının "kırıntı" olduğunu söyleyen Maduro, "Paramızı çalıyorlar ve sonra 'burada, bu kırıntıları alın' diyorlar, bunun üzerinden küresel bir şov yapıyorlar. Onurumuzla, 'Küresel bir gösteriye hayır' diyoruz. Kim Venezuela'ya yardım etmek isterse memnuniyetle karşılarız ancak ihtiyacımız olan her şeyi ödemek için yeterli kapasitemiz var." ifadelerini kullandı.

Yurt içinden ve yurt dışından kendisine yönelik baskıların sürmesine rağmen tansiyonu düşürmenin bir yolu olarak iktidardan ayrılmayacağını vurgulayan Maduro, istifa etmeyeceğini söyledi.

Geçen yıl askeri bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'larla kendisine yapılmaya çalışılan saldırının azmini kırmadığına değinen Maduro, "Korkmuyorum." dedi.

- Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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