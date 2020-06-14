Maduro Hükümeti Seçim Kurulunu Atadı

Son yıllarda yaşadığı siyasi krizlerden dolayı ülkede birbirini tanımayan iki devlet başkanı ve biri kurucu üç meclis bulunan Venezuela’da bu yıl sonunda milletvekilliği seçimi yapılması öngörülüyor.
Muhalefetin, seçim kurulunun tarafsız, sonuçlarının güvenilir olmadığı gerekçesiyle 2018’de yapılan başkanlık seçimlerine katılmaması, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) üyelerinin seçimini daha da önemli bir hale getirmişti.
Venezuela yasalarına göre yeni seçim kurulu, meclisin üçte ikisinin oyuyla seçiliyor. 2019 yılının Kasım ayından bu yana meclis bünyesinde iktidar ve muhalif milletvekillerinden ve sivillerden oluşan 11 kişilik bir komite CNE üyelerinin seçimi konusunda belirli bir ilerleme sağlamış ancak bu süreç karantinadan dolayı kesintiye uğramıştı.
Konu 10 Haziran’da yeniden gündeme geldi ve iktidarın atadığı Yüksek Adalet Divanı, meclise seçim kurulunu belirlemesi için 72 saat süre tanıdı. Meclisin karantinadan dolayı ''henüz o aşamaya gelinemedi'' yanıtı üzerine Yüksek Adalet Divanı, Cuma akşamı seçim kurulunu kendisinin atadığını duyurdu.
Yasalarca meclisin üçte iki çoğunluğu gerekiyor
Venezuela’da yeni bir seçim kurulu belirlemek için iki sorunu çözmek gerekiyor. Birincisi, Yüksek Adalet Divanı’nın 2016 yılında Ulusal Meclis’in yetkilerini askıya aldığı kararı geri çekerek Ulusal Meclis’e anayasal haklarını geri iade etmesi, ikincisiyse mecliste üçte iki çoğunluğu sağlayabilecek ortak bir listede anlaşmak.
Venezuela’da 167 sandalyeli mecliste yaklaşık yüz milletvekili muhalif lider Jun Guaido’yu desteklerken, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun iktidar partisinin milletvekili sayısı ise 47.
Uzmanlara göre seçim kurulunun seçilmiş değil de atanmış üyelerden oluşması ülkedeki siyasi krizi artırma riski taşıyor keza ülkedeki yasama, yürütme ve yargı işleyişindeki kırılmanın miladı, muhalefetin 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmama kararı olarak değerlendirilebilir.
2018 tartışmalı başkanlık seçimleri
Venezuela muhalefetinin beş büyük partisinden üçü Ulusal Seçim Konseyi’nin tarafsız olmadığı ve ülkede güvenilir bir seçim sisteminin bulunmadığı gerekçesiyle seçimleri boykot kararı aldı. Katılımın %50’nin altında kalması ve seçim sonuçlarına hile karıştığı iddiaları, toplam seçmenin yalnızca %30’unun oyuyla yeniden cumhurbaşkanı seçilen Nicolas Maduro’nun meşruluğunun tartışılmasına zemin hazırlamıştı.
Bu tartışmalar 2019 yılının Ocak ayında, dönemin Ulusal Meclis Başkanı, muhalif Juan Guaido’nun kendini geçici cumhurbaşkanı olarak atamasına kadar gitmişti. Bugün altmıştan fazla ülke, Venezuela’nın meşru başkanı olarak iktidardaki Nicolas Maduro’yu değil muhalif Juan Guaido’yu tanıyor.
Muhalefeti ne bekliyor?
Bu gelişmeler üzerine Venezuela muhalefetinin önünde bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği, iktidar tarafından atanmış bir seçim kurulunun düzenleyeceği seçimlere katılıp katılmayacağı gibi yanıt vermesi gereken kritik sorular duruyor.
Muhalefetin lideri Juan Guaido seçim kurulunu sadece meclisin seçebileceğini ve atamaların hukuka aykırı olduğunu ifade ederken, iktidarın olası çözümleri engellediğini ve yasadışı uygulamalara karşı isyan etme haklarının olduğunu söylüyor.