Maduro Hükümeti Seçim Kurulunu Atadı

Son yıllarda yaşadığı siyasi krizlerden dolayı ülkede birbirini tanımayan iki devlet başkanı ve biri kurucu üç meclis bulunan Venezuela’da bu yıl sonunda milletvekilliği seçimi yapılması öngörülüyor.

Muhalefetin, seçim kurulunun tarafsız, sonuçlarının güvenilir olmadığı gerekçesiyle 2018’de yapılan başkanlık seçimlerine katılmaması, Ulusal Seçim Konseyi (CNE) üyelerinin seçimini daha da önemli bir hale getirmişti.

Venezuela yasalarına göre yeni seçim kurulu, meclisin üçte ikisinin oyuyla seçiliyor. 2019 yılının Kasım ayından bu yana meclis bünyesinde iktidar ve muhalif milletvekillerinden ve sivillerden oluşan 11 kişilik bir komite CNE üyelerinin seçimi konusunda belirli bir ilerleme sağlamış ancak bu süreç karantinadan dolayı kesintiye uğramıştı.

Konu 10 Haziran’da yeniden gündeme geldi ve iktidarın atadığı Yüksek Adalet Divanı, meclise seçim kurulunu belirlemesi için 72 saat süre tanıdı. Meclisin karantinadan dolayı ''henüz o aşamaya gelinemedi'' yanıtı üzerine Yüksek Adalet Divanı, Cuma akşamı seçim kurulunu kendisinin atadığını duyurdu.