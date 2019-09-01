Maduro Hükümeti ve Kolombiya Arasında Karşılıklı Suçlamalar 

Venezuela İletişim Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Kolombiya’da eğitilmiş bir grup teröristin Adalet Sarayı’na, iki özel polis birliğine ve bir yerleşim birimine bombalı saldırı içeren bir dizi terörist saldırı planı içinde olduklarını iddia etti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de Maduro'yu eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) yeniden silahlanma kararı alan lider kadrosuna "yardım ve yataklık etmekle" suçluyor.

Bakan Rodriguez, terörist grubun elebaşının geçen yıl Maduro’ya düzenlenen dronlu saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle suçlanan ve bir süredir Kolombiya’da yaşayan Julio Borges olduğunu iddia ediyor. Julio Borges aynı zamanda, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado’nun dışilişkilerinden sorumlu kişi olmasıyla dikkat çekiyor.

Bakan Rodriguez, 17 Ağustos’ta halktan gelen şüpheli paket istihbaratı üzerine C4 içeren bombaların tespit edilerek imha edildiğini ve akabinde başlatılan istihbarat operasyonları çerçevesinde 29 Ağustos’ta Kolombo Venezuelalı Luis Ricardo Gomez Peneranda adlı bir kişinin ve Venezuela ordusundaki bir teğmenin gözaltına alındığını dile getirdi.