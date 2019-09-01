Maduro Hükümeti ve Kolombiya Arasında Karşılıklı Suçlamalar 

Venezuela İletişim Bakanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Kolombiya’da eğitilmiş bir grup teröristin Adalet Sarayı’na, iki özel polis birliğine ve bir yerleşim birimine bombalı saldırı içeren bir dizi terörist saldırı planı içinde olduklarını iddia etti.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de Maduro'yu eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) yeniden silahlanma kararı alan lider kadrosuna "yardım ve yataklık etmekle" suçluyor.
Bakan Rodriguez, terörist grubun elebaşının geçen yıl Maduro’ya düzenlenen dronlu saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle suçlanan ve bir süredir Kolombiya’da yaşayan Julio Borges olduğunu iddia ediyor. Julio Borges aynı zamanda, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado’nun dışilişkilerinden sorumlu kişi olmasıyla dikkat çekiyor.
Bakan Rodriguez, 17 Ağustos’ta halktan gelen şüpheli paket istihbaratı üzerine C4 içeren bombaların tespit edilerek imha edildiğini ve akabinde başlatılan istihbarat operasyonları çerçevesinde 29 Ağustos’ta Kolombo Venezuelalı Luis Ricardo Gomez Peneranda adlı bir kişinin ve Venezuela ordusundaki bir teğmenin gözaltına alındığını dile getirdi.
Luis Ricardo Gomez’e ait itiraf kaydı olduğu iddia edilen ve televizyondan yayınlanan videoda itirafçı, saldırıların Kolombiya’da planlandığını ve buradaki paramiliter kamplardan birinde eğitim aldıklarını, 17 Ağustos’ta da başkent Caracas’ta bombalı saldırı yapmayı planladıklarını ancak başarısız olduklarını itiraf ediyor.
Videoya göre Venezuelalı emekli General Cliver Alcala tarafından komuta eden örgüt, Maduro hükümetini devirme operasyonu kapsamında işe aldığı kişileri Kolombiya’daki askeri kamplarda eğitiyor.
Paramiliter kamplarda terörist eylemer, suikastler ve sınırda şiddet eylemleri düzenlemek amacıyla 200 silahlı militanın eğitildiğini iddia eden Rodriguez canlı yayında kampların koordinatlarını ve fotograflarını da paylaştı.
İtirafta dikkat çeken detay ise bu silahlı militanların Kolombiyalı asker ve polislerce eğitildiği iddiası. Bakan Rodriguez komşu ülke hükümetinin ve Devlet Başkanı İvan Duque’nin Venezuela’ya karşı komplo teorierinin içinde olduğunu ve ellerinde bunun kanıtlarının olduğunu söylüyor.
Öte yandan Kolombiya hükümeti iddialara henüz resmi bir yanıt vermedi.
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