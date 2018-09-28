HABER

Maduro: İnsan Hakları İhlalleri Araştırılabilir

28.09.2018 11:11 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, BM İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet’in istediği zaman incelemelerde bulunmak üzere ülkesine gelebileceğini söyledi. Bachelet daha önce yaptığı açıklamasında Caracas’ı ülkedeki insan hakları ihlallerinin soruşturulmasına izin vermesi konusunda uyarmıştı. Maduro, BM toplantıları sırasında gazetecilerin, “Venezuela’daki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere bir ekibi ülkenize kabul eder misiniz?"...

Maduro: İnsan Hakları İhlalleri Araştırılabilir

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, BM İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet’in istediği zaman incelemelerde bulunmak üzere ülkesine gelebileceğini söyledi. Bachelet daha önce yaptığı açıklamasında Caracas’ı ülkedeki insan hakları ihlallerinin soruşturulmasına izin vermesi konusunda uyarmıştı.

Maduro, BM toplantıları sırasında gazetecilerin, “Venezuela’daki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere bir ekibi ülkenize kabul eder misiniz?" sorusu üzerine yaptığı açıklamada, “Elbette ne zaman isterlerse gelebilirler” dedi.

Maduro, “Başkan Bachelet, sayın yüksek komiser, Venezuela’ya gitmek istediğinde bunu dışişleri bakanımızla koordine eder ve her zaman kendisini bekleriz” dedi.

Eski Şili devlet başkanı Bachelet, 1 Eylül tarihinden bu yana BM İnsan Hakları Konseyi’nin yöneticiliği görevini devraldı.

Perşembe günü konsey, Venezuela’daki insan hakları ihlaleri iddialarıyla ilgili kaygıları dile getiren bir kararı onayladı ve Bachelet’e yerinde incelemeler yaparak bir rapor hazırlaması için izin verilmesi konusunda Venezuela yönetimini uyardı.

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir videoda Bachelet, İnsan Hakları Konseyi’nin duruma ilişkin tarafsız bir rapor hazırlayabilmesi ve bunun için gerekli izinlerin verilmesinin hayati önem taşıdığını söylüyor. Ayrıca bu konuda Venezuela parlamentosundan da resmi bir onay istiyor.

Ekononik ve siyasi krizlerle mücadele eden Venezuela’daki insan hakları ihlalleri konusu BM Genel Kurulu’nda da gündeme geldi.

5 Latin Amerika ülkesi ve Kanada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Maduro hükümetinin, muhaliflere karşı baskı uygulayarak işlediği insanlık suçlarına yönelik iddiaların araştırılması başvurusunda bulundu.

Venezuela hükümeti iddiaların tümünü reddetti ve bunların düşmanca bir propaganda olduğunu ifade etti.

PARTNERBu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!Bu fotoğraflar Putin'i çıldırtacak!
Erdoğan’ın ziyaretinde Can Dündar kriziErdoğan’ın ziyaretinde Can Dündar krizi
O dünyanın en ateşli denizcisi! Kimse gözünü alamıyorO dünyanın en ateşli denizcisi! Kimse gözünü alamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Ziraat Bankası çalışanlarına FETÖ operasyonu!

Ziraat Bankası çalışanlarına FETÖ operasyonu!

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

İlginizi Çekebilir

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Erdoğan’ın ziyaretinde Can Dündar krizi

Erdoğan’ın ziyaretinde Can Dündar krizi

O dünyanın en ateşli denizcisi! Kimse gözünü alamıyor

O dünyanın en ateşli denizcisi! Kimse gözünü alamıyor

Bilim insanlarından çok önemli 'sanal seks' uyarısı

Bilim insanlarından çok önemli 'sanal seks' uyarısı

'Yüz rekonstrüksiyon ameliyatı hayatımı değiştirdi'

'Yüz rekonstrüksiyon ameliyatı hayatımı değiştirdi'

Eski Başbakan'ın mandaları satıldı

Eski Başbakan'ın mandaları satıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.