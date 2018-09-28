Maduro: İnsan Hakları İhlalleri Araştırılabilir

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, BM İnsan Hakları Şefi Michelle Bachelet’in istediği zaman incelemelerde bulunmak üzere ülkesine gelebileceğini söyledi. Bachelet daha önce yaptığı açıklamasında Caracas’ı ülkedeki insan hakları ihlallerinin soruşturulmasına izin vermesi konusunda uyarmıştı.
Maduro, BM toplantıları sırasında gazetecilerin, “Venezuela’daki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere bir ekibi ülkenize kabul eder misiniz?" sorusu üzerine yaptığı açıklamada, “Elbette ne zaman isterlerse gelebilirler” dedi.
Maduro, “Başkan Bachelet, sayın yüksek komiser, Venezuela’ya gitmek istediğinde bunu dışişleri bakanımızla koordine eder ve her zaman kendisini bekleriz” dedi.
Eski Şili devlet başkanı Bachelet, 1 Eylül tarihinden bu yana BM İnsan Hakları Konseyi’nin yöneticiliği görevini devraldı.
Perşembe günü konsey, Venezuela’daki insan hakları ihlaleri iddialarıyla ilgili kaygıları dile getiren bir kararı onayladı ve Bachelet’e yerinde incelemeler yaparak bir rapor hazırlaması için izin verilmesi konusunda Venezuela yönetimini uyardı.
Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bir videoda Bachelet, İnsan Hakları Konseyi’nin duruma ilişkin tarafsız bir rapor hazırlayabilmesi ve bunun için gerekli izinlerin verilmesinin hayati önem taşıdığını söylüyor. Ayrıca bu konuda Venezuela parlamentosundan da resmi bir onay istiyor.
Ekononik ve siyasi krizlerle mücadele eden Venezuela’daki insan hakları ihlalleri konusu BM Genel Kurulu’nda da gündeme geldi.
5 Latin Amerika ülkesi ve Kanada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Maduro hükümetinin, muhaliflere karşı baskı uygulayarak işlediği insanlık suçlarına yönelik iddiaların araştırılması başvurusunda bulundu.
Venezuela hükümeti iddiaların tümünü reddetti ve bunların düşmanca bir propaganda olduğunu ifade etti.
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