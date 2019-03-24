Maduro kabine değişikliğini açıklayacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kısa süre sonra kabinesinde yapacağı değişikliği en kısa zamanda açıklayacağını bildirdi.

Tarihinin en ciddi siyasi krizinin ikinci ayını dolduran Venezuela'da iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV), Devlet Başkanı Maduro’ya destek vermek ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Özel Kalem Müdürü Roberto Marrero'nun "terörizmi teşvik etmek" suçundan gözaltına alınması dolayısıyla "terörizmi protesto etmek" için yürüyüş düzenledi.

Başkent Caracas'ın merkezindeki Morelos Meydanı'ndan Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve PSUV Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello’nun katılımı ile başlayan ve iktidar destekçisi sendikalar ile STK'ler tarafından da desteklenen yürüyüş, devlet başkanlığı sarayı Miraflores’in önünde düzenlenen mitingle son buldu.

Mitingde destekçilerine hitap eden Devlet Başkanı Nicolas Maduro, birkaç gün önce bütün bakanlarının istifasını istediği kabinesini kısa süre içinde açıklayacağını duyurdu ve mevcut bakanlarına teşekkür etti.