HABER

Maduro, kabinenin istifasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela’yı etkileyen yoğun elektrik kesintilerinden sonra bütün kabinesinin istifasını istedi.Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela tarihindeki en büyük elektrik kesintilerinin ardından tüm bakanların istifasının istendiğini açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela’yı etkileyen yoğun elektrik kesintilerinden sonra bütün kabinesinin istifasını istedi.
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela tarihindeki en büyük elektrik kesintilerinin ardından tüm bakanların istifasının istendiğini açıkladı. Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, kabineyi yeniden yapılandırmak istediğini duyurdu. Rodriguez, ülkeyi herhangi yeni bir tehdide karşı korumak için kabinenin yeniden yapılandırılacağını açıkladı.
Rodriguez, sosyal medya hesabı üzerinden, “Bolivarcı hükümetin, ana vatanı koruma yöntemleri ve işleyişinin yeniden derin bir şekilde yapılandırılması amacıyla yeni bir tehdit öncesinde kabinede yer alan tüm bakanların istifası istenmiştir” mesajını paylaştı.
Maduro, kesintiler için muhalefetin desteğiyle ABD’yi siber saldırılardan sorumlu tutmuştu. Ancak Cumartesi günü ana hidroelektrik santrallerinin gezisi sırasında derin bir dönüşümüne gitme sözü vermişti.
Rodriguez, gerçekleşecek değişikliklerin ayrıntılarını vermedi.

PARTNERUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecekUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecek
Şenocak’tan İmamoğlu’na sert eleştiri: Bunlar terör uzantısı bir siyasi partinin desteğiyle yol yürüyorŞenocak’tan İmamoğlu’na sert eleştiri: Bunlar terör uzantısı bir siyasi partinin desteğiyle yol yürüyor
Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağızFuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.