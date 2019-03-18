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Maduro kabinesini yeniliyor

18.03.2019 14:10 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bakanlar kurulunu yenilemek amacıyla kabinesindeki tüm bakanların istifasını istedi.

Maduro kabinesini yeniliyor

Muhalif lider Juan Guaido ise "Özgürlük Operasyonu" adı altında yeni gösteriler planlıyor.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kabinesini sil baştan yenilemeye hazırlanıyor. Başkan Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodriguez sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni kabine ile ülkenin her türlü tehdide karşı korunmasının amaçlandığını ifade etti. Venezuela hükümetinde yer alan 30 bakandan kaçının bu istifa çağrısına olumlu cevap vereceği ve kabineye kaç yeni bakan gireceği bilinmiyor. Maduro son olarak, geçen yıl yeniden devlet başkanlığına seçilmesinin ardından kabineye yeni bakanlıklar eklemiş ve bazı bakanları değiştirmişti.

Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip ülkede geçen Ocak ayından bu yana iktidar mücadelesi yaşanıyor. Son olarak ülkenin tamamında günlerce etkili olan elektrik kesintisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ambargosu altındaki ülkede yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmıştı.

Guaido mücadelesine devam ediyor

Diğer yandan kendini Venezuela’nın geçici devlet başkanı ilan eden ve başta ABD olmak üzere çok sayıda Batı ülkesiyle Orta ve Latin Amerika ülkelerinin çoğu tarafından resmin tanınan Juan Guaido da mücadelesini sürdürüyor. Pazar günü Vargas eyaletini ziyaret eden Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halkın, Maduro’yu iktidardan indirmek için organize olması gerektiğini söyledi.

Guaido’yu destekleyen kitlelerin de ülkenin çeşitli kentlerinde gösterilere devam ettikleri bildiriliyor. Maduro tarafından feshedilen Venezuela Meclisi’nin başkanı 35 yasındaki Guaido, "Özgürlük Operasyonu" adını verdiği hareketle, Maduro’ya karşı başlattığı mücadeleye ivme kazandırmak istiyor. Taraftarlarıyla başkent Caracas’taki başkanlık sarayına yürüyeceğini açıklayan Guaido bu eylemin tarihini ise henüz açıklamadı.

rtr, dpa /ET, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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