Maduro Muhalefetle Görüşmeyi Askıya Aldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın isimlerden Kolombiyalı iş adamı Alex Saab Amerika'ya iade edildi.

Cape Verde ulusal radyosu Cumartesi günü Saab’ın ABD’ye sınırdışı edildiği haberini verdi.

Saab 2020 yılının Haziran ayında uçağı Cape Verde’ye yakıt ikmali için indiğinde tutuklanmıştı.

Alex Saab, ABD yetkilileri tarafından Venezuela hükümeti adına kara para aklamakla suçlanıyordu.

Amerikalı yetkililer Saab’ı Venezuela’da devlet kontrolundaki döviz kurundan yararlanmak için rüşvet ağı planlamakla suçluyor.

ABD Saab’a ayrıca Maduro ile birlikte devlet tarafından yürütülen bir gıda yardımı programından kazanç elde etmesini sağlayan bir yolsuzluk ağı kurduğu gerekçesiyle yaptırım uyguluyor. Saab’ın avukatı ise suçlamaların siyasi olduğunu söylüyor.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque Saab’ın iadesini uyuşturucu trafiğiyle kara para aklama ve Nicolas Maduro diktatörlüğünün yolsuzluğuyla mücadelede büyü adım olarak niteledi.

Gelişmeler üzerine Venezuela hükümeti muhalefetle Meksika'da bu hafta sonu yeniden başlaması planlanan müzakereleri askıya alacağını bildirdi.

Sosyalist Parti milletvekillerinden Jorge Rodriguez, Pazar günü başlaması beklenen görüşmelere Venezuela hükümetinin katılmayacağını bildirdi.

Venezuela hükümeti Saab’ı muhalefetle görüşmeleri yürütmesi planlanan müzakere heyetine Eylül ayında dahil etmişti.

