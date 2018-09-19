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Maduro Nusr-Et ziyafetini savundu

19.09.2018 20:15 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, eşiyle birlikte İstanbul’daki lüks Nusr-Et lokantasında yemek yemesi nedeniyle gelen tepkilere yanıt verdi.

Maduro Nusr-Et ziyafetini savundu

Bir araştırmaya göre Venezuela halkının yüzde 87’si yoksul.Ülkesi ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve işsizlikle boğuşan Venezuela lideri Nicolas Maduro, İstanbul'da lüks et lokantası Nusr-Et'te yemek yemesine gelen tepkiler sonrasında kendisini savundu.

Maduro, Çin ziyaretinin ardından uğradığı İstanbul’dan sonra ülkesine geri döndüğünde düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı. Ünlü bir lokantada eşiyle birlikte bir öğünü paylaştıklarını belirten Maduro, "Bizimle kişisel olarak ilgilenen Nusret'e buradan selamlar gönderiyorum. Sohbet ettik ve onunla vaktimiz keyifli geçti… Nusret Venezuela’yı çok seviyor” dedi.

Maduro, Çin'e yaptığı ziyaret sonrası Türkiye'ye uğramış ve "Salt Bae” lakabıyla sosyal medyada paylaştığı et pişirme ve kesme videoalarıyla dünyaca bir üne sahip olan Nusret Gökçe'nin İstanbul'daki Nusr-Et adlı lüks lokantasında yemek yemişti.

Görüntüler sosyal medyada viral oldu

Nusret Gökçe, Maduro'nun ziyaretini kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmış, ancak videolara gelen tepkilerin ardından videoları silmişti. Bu videolarda Nusret Gökçe’nin Maduro ve eşi Cilia Flores’e bizzat et servisi yaptığı, onlara üzerinde kendi fotoğrafı olan tişörtler hediye ettiği ve Venezuela Devlet Başkanı ve eşiyle sohbet ettiği görülüyor. Videolarda ayrıca Maduro’nun kendisine ikram edilen puroyu içtiği ve yediği etle ilgili olarak “Bu, hayatta bir defa yaşanır” dediği de yer alıyordu. Nusret Gökçe videoları Maduro’ya teşekkür notuyla paylaşmıştı.

Bu videolar üzerine Venezuela'dan ve ABD'den tepkiler geldi. Kolombiya'da sürgünde yaşayan muhalif siyasetçi Julio Borges, “Venezuelalılar acı çekerken ve açlıktan ölürken, Nicolas Maduro ve Cilia dünyanın en pahalı restoranlarından bir tanesinde keyiflerine bakıyorlar” dedi.

ABD'nin Florida eyaletinden senatör olan Marco Rubio da Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “#Saltbae denilen garip kişinin kim olduğunu bilmiyorum ancak ağırlamaktan çok gurur duyduğu kişi Venezuela devlet başkanı değil, halkının neredeyse yüzde 30’u günde sadece bir öğün yiyen ve bebeklerin gıda yetersizliğinden muzdarip olduğu ülkenin şişman diktatörü” dedi.

Maduro’yu açık bir şekilde eleştiren Rubio, bir başka paylaşımında Nusr-Et'in Miami'de şubesinin olduğunu belirtip aramak isteyen olursa diye bu lokantanın açık adresini ve telefon numarasını paylaştı.

Giderek zorlaşan ekonomik koşullar nedeniyle Venezuelalıların bir kısmı komşu ülkelere göç ederken, ülkede kalanlar da ciddi bir gıda eksikliğiyle karşı karşıya. Venezuela’daki üniversitelerin yaptığı bir araştırmaya göre 2017'de nüfusun yüzde 87'si yoksulken, nufüsun yüzde 60’ı da özellikle ette bulunan protein bakımından zayıf olan beslenme düzeni nedeniyle ortalama 11 kilo kaybetti.

AFP,AP,DW/DÇÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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