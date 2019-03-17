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Maduro sabote edilen barajı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 gün boyunca ülkede elektriğin kesilmesine sebep olan sabotaja uğrayan Antonio Jose de Sucre (Guri) Hidroelektrik Santrali’ni denetledi.Venezuela’da elektrikler 6 gün boyunca aksamış ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Antonio Jose de Sucre (Guri) Hidroelektrik Santrali’nin sabote edildiğini iddia etmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 6 gün boyunca ülkede elektriğin kesilmesine sebep olan sabotaja uğrayan Antonio Jose de Sucre (Guri) Hidroelektrik Santrali’ni denetledi.
Venezuela’da elektrikler 6 gün boyunca aksamış ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Antonio Jose de Sucre (Guri) Hidroelektrik Santrali’nin sabote edildiğini iddia etmişti. Nicolas Maduro, Bolivar Eyaletindeki Antonio Jose de Sucre (Guri) Hidroelektrik Santrali’ni denetledi. İnceleme sırasında, Maduro, Ulusal Elektrik Endüstrisi işçilerini ülkenin elektrik sisteminin mümkün olan en kısa sürede geri kazanılmasına verdikleri destek nedeniyle tebrik etti. İşçilere milli kahraman Simon Bolivar’ın kılıcının kopyasını verdi.
Maduro kılıcı işçilere takdim ederek, “Bu, Simon Bolivar’ın kılıcının kopyasını, Milli Elektrik Sistemini restore etmek için yaptığınız harika çalışmalardan dolayı kazandınız” dedi. Elektrik hizmetinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Maduro, “Milli dengenin bel kemiği, halkın sabrı, vicdanı, Venezuela’da barışın devam etmesine yardımcı oldunuz” diye konuştu.
Maduro ülkeyi bir sonraki siber saldırılardan korumak için Rusya’nın desteğiyle Devlet Temel ve Stratejik Hizmetlerini Savunma Komitesinin kurulduğunu açıkladı. Maduro, geleceğin savaşının siber saldırılarla olacağını savundu.

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