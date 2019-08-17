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Maduro, Trump’ı Hitler’e benzetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela halkına, Adolf Hitler’in 2’nci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerle yaptığı gibi zulmettiğini söyledi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halka açık bir seminer düzenleyerek çeşitli açıklamalarda bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Venezuela halkına, Adolf Hitler’in 2’nci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerle yaptığı gibi zulmettiğini söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halka açık bir seminer düzenleyerek çeşitli açıklamalarda bulundu. Venezuela devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında Maduro, “Bize, Nazilerin 40’lı yıllarda Avrupa halklarına yaptıklarının aynısını yapıyorlar, Nazilerin Yahudi halkına yaptıklarını Venezuela halkı üzerinde uyguluyorlar. Suç duyurusunda bulunuyorum. Donald Trump, Hitler’in Yahudi halkına yaptıklarını Venezuela’ya uyguluyor. Zulmediyor. Engeller getiriyor” ifadelerini kullandı.
ABD’nin ambargosuna rağmen Maduro, Venezuela Hükümetinin bir plan yaptığını açıkladı. Maduro, toplumun çeşitli kesimlerini içeren, milli üretimi arttırmak ve ablukanın etkilerini önleme sözü verdi. ABD Hükümeti, 2017’den bu yana Venezuela Hükümeti yetkililerine ve ana sanayi devlet petrolleri şirketi PDVSA’ya yaptırımlar uyguluyor.
5 Ağustos’ta Trump, Venezuela’nın ABD’deki tüm varlıklarını dondurup, herhangi bir şirketin ya da kişinin Venezuela ile iş yapması için ABD’nin mali sistemini kullanmasını yasaklayan bir emri imzaladı. Maduro, Trump’ın bu hamlesini Venezuela’yı boğmak anlamına geldiğini söyledi.

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