"Maduro ve Venezuela halkının yanındayız"

COŞKUN ERGÜL - Türkiye-Venezuela Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ailesi ve yakınlarına karşı yapılan dış müdahaleleri kabul edemeyeceklerini belirterek, "Maduro'nun ve Venezuela halkının yanında olduğumuzu açık yüreklilikle belirtiyoruz." dedi.
Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ve emperyalist güçlerin, Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'da, demokratik yollarla, halkın iradesiyle yönetime gelen Maduro ve hükümetini, askeri darbeyi işaret ederek ülke yönetiminden uzaklaştırılacağını söylemesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.
Özellikle Maduro, ailesi ve yakınlarına karşı yapılan ekonomik yaptırım kararlarındaki dış müdahaleleri kabul edemeyeceklerini belirten Bayram, "Maduro'nun ve Venezuela halkının yanında olduğumuzu açık yüreklilikle belirtiyoruz." dedi.
Serkan Bayram, Türkiye'de de geçmişte bu tip darbelere ya da darbe girişimlerine tevessül edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"En son AK Parti iktidarına karşı gerçekleştirilen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine, millet ve ülke olarak hep birlikte karşı durduk. Darbelerle ve muhtıralarla hiçbir yere varılamayacağını milletçe biliyoruz. Halkımız her zaman demokratik yollarla gelen iktidarların yanında olmuştur, darbeyle iktidarı ele geçiren ya da geçirmeye çalışanlara ise karşı çıkmıştır. Dünyada ve Türkiye'de darbe ile yönetimi ele geçirenler hiçbir zaman için başarılı olamamıştır. Eninde sonunda iktidarı, seçimle gelen iktidarlara bırakmıştır."
AK Parti'li Bayram, Venezuela'da istikrar, refah, huzur ve güvenliğin sürmesinin en büyük temennileri olduğunu belirterek, "Bu, bölgesel istikrar ve dünya barışı için de önem taşımaktadır." diye konuştu.
Erdoğan Almanca konuştu
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor
Teröristler köşeye sıkıştı! 'Bitmiş durumdayız'
Tek yaşayan kadınların kabusu olmuştu, yakalandı!
Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum