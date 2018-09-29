"Maduro ve Venezuela halkının yanındayız"

Serkan Bayram, Türkiye'de de geçmişte bu tip darbelere ya da darbe girişimlerine tevessül edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ve emperyalist güçlerin, Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'da, demokratik yollarla, halkın iradesiyle yönetime gelen Maduro ve hükümetini, askeri darbeyi işaret ederek ülke yönetiminden uzaklaştırılacağını söylemesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

"En son AK Parti iktidarına karşı gerçekleştirilen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine, millet ve ülke olarak hep birlikte karşı durduk. Darbelerle ve muhtıralarla hiçbir yere varılamayacağını milletçe biliyoruz. Halkımız her zaman demokratik yollarla gelen iktidarların yanında olmuştur, darbeyle iktidarı ele geçiren ya da geçirmeye çalışanlara ise karşı çıkmıştır. Dünyada ve Türkiye'de darbe ile yönetimi ele geçirenler hiçbir zaman için başarılı olamamıştır. Eninde sonunda iktidarı, seçimle gelen iktidarlara bırakmıştır."

AK Parti'li Bayram, Venezuela'da istikrar, refah, huzur ve güvenliğin sürmesinin en büyük temennileri olduğunu belirterek, "Bu, bölgesel istikrar ve dünya barışı için de önem taşımaktadır." diye konuştu.

