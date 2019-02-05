Rusya’da yayın yapan bir televizyon kanalına konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela’da erken başkanlık seçiminin yapılmayacağını söyledi.

Venezuela’da yaşanan Amerika ve batı destekli siyasi krizi bir Rus kanalına değerlendiren Devlet Başkanı Nicolas Maduro önemli açıklamalarda bulundu. Dünya kamuoyunun savaştan kaçınması gerektiğini söyleyen Maduro, “ABD destekli müdahale durumunda insani zararlar onarılmayacak yaralar açacaktır. Böyle bir girişim telafi edilemez askeri ve insani zararlara yol açar” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya dair yaptığı çalışmalar ve girişimlere dair de açıklamalar yapan Maduro, “Bütün dünyayı Trump’ın deliliklerini durdurması için tüm kitle iletişim araçlarını kullanıyorum. Tarihe nasıl geçeceğimi umursamıyorum, tarihte asla yenilmiş biri olmayacağım ve halka karşı bir hain olmayacağım. Venezuela asla pes etmeyecek” dedi.

Erken başkanlık seçimleri olmayacak

Maduro verdiği röportajda Venezuela muhalefetin erken seçim talebine cevap vererek, “Sorun muhalefetin talep ettiği erken seçim değil. Venezuela’da son 20 yılda 25 seçim yapıldı. Geçtiğimiz yıl içerisinde 6 kez seçim kampanyası yapıldı. Hatırlatmak isterim ki gelecek başkanlık seçimleri 2020 yılında” diyerek muhalefetin erken seçim taleplerinin kapısını sonuna kadar kapattı.

