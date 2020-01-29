Maduro, Venezuela'daki firariyi yetkisiz Guaido'dan isteyen Kolombiya'yla dalga geçti:

BOGOTA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yakaladıkları Kolombiyalı kaçak eski Kongre üyesi Aida Merlano'nun iadesini, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'dan isteyen Kolombiya ile dalga geçerek, Devlet Başkanı Ivan Duque'ye "kalın kafalı" dedi.

Kolombiya'da seçmen satın almaktan mahkum edilen ve 1 Ekim 2019'da diş muayenesinden motosikletle firar eden Merlano'nun, Venezuela'da yakalanması ve Kolombiya'nın iade için Venezuela devletinin hiçbir organının muhatap almadığı Guaido'yu muhatap alacağını açıklaması, sürekli sorun yaşayan iki ülkeyi yeniden karşı karşıya getirdi.

Başkent Caracas'taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores'te konuya ilişkin açıklamada bulunan Maduro, Kolombiyalı mevkidaşı Duque'nin, Merlano ve diğer mevzularda Guaido'yu meşru muhatap gören politikalarını alay ve hakaret ederek hedef aldı.

- "Merlano'yu Guaido'dan istemek çılgınlık"

Kolombiyalı mevkidaşı için birçok hakaretin yanında "Asbaşkan" ifadesini kullanan Maduro, şunları söyledi:

"Bugün çok güldüm, şu anda da kendimi zor tutuyorum. Kolombiya Devlet Asbaşkanı Duque, Venezuela’nın meşru otoritelerinin yakaladığı Merlano'nun iadesini Guaido'dan isteyecekmiş. Tam bir çılgınlık. Burada hükümet, polis ve anayasa mahkemesi, yani çalışan bir devlet var. Kolombiyalılar kızmasın, kıskanmasın ve beni affetsin ama Venezuela'daki devlet erkleri Kolombiya'dakilerden daha şeffaf ve daha etkin çalışıyor."