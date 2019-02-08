Maduro: ‘Venezuelalılar Yardım Dilenmiyor’

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekleyen ABD destekli dış yardımın yoksul Kolombiyalılar’a dağıtılmasını söyledi. Maduro ‘‘Venezuelalılar dilenci değildir’’ dedi.

Muhalif siyasetçi Juan Guiado’nun kendini geçici cumhurbaşkanı ilan etmesinin ve ABD’nin de aralarında olduğu 40’tan fazla ülke tarafından da tanınmasının ardından önceki gün ABD tarafından yoksul Venezuelalılar’a gönderilen gıda ve ilaç gibi önemli yardım malzemelerini taşıyan kamyonlar Kolombiya sınırına ulaşmıştı.

Maduro gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Venezuelalılar insani yardım gösterisine izin vermeyecek çünkü biz kimseden dilenmiyoruz. Venezuela ABD tarafından son dört yılda ülkemize müdahale etmek için uydurulan biçimde bir insani kriz yaşamıyor’’ diye konuştu.

Maduro yönetimindeki Venezuela OPEC üyesi petrol zengini bir ülke olmasına rağmen büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya. Son yıllarda ülkede yaşanan yoksulluk, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerine ulaşılamaması 3 milyon Venezuelalı’nın yurt dışına kaçmasına neden oldu.