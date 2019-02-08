Maduro: ‘Venezuelalılar Yardım Dilenmiyor’

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekleyen ABD destekli dış yardımın yoksul Kolombiyalılar’a dağıtılmasını söyledi. Maduro ‘‘Venezuelalılar dilenci değildir’’ dedi.
Muhalif siyasetçi Juan Guiado’nun kendini geçici cumhurbaşkanı ilan etmesinin ve ABD’nin de aralarında olduğu 40’tan fazla ülke tarafından da tanınmasının ardından önceki gün ABD tarafından yoksul Venezuelalılar’a gönderilen gıda ve ilaç gibi önemli yardım malzemelerini taşıyan kamyonlar Kolombiya sınırına ulaşmıştı.
Maduro gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Venezuelalılar insani yardım gösterisine izin vermeyecek çünkü biz kimseden dilenmiyoruz. Venezuela ABD tarafından son dört yılda ülkemize müdahale etmek için uydurulan biçimde bir insani kriz yaşamıyor’’ diye konuştu.
Maduro yönetimindeki Venezuela OPEC üyesi petrol zengini bir ülke olmasına rağmen büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya. Son yıllarda ülkede yaşanan yoksulluk, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerine ulaşılamaması 3 milyon Venezuelalı’nın yurt dışına kaçmasına neden oldu.
Bu durum ülkede siyasi krizin de tırmanmasına neden oldu. Geçen ay muhalif lider Juan Guaido, Maduro’nun geçen yıl seçimleri kazanmasının ‘‘tezgah’’ olduğunu söyeyerek geçici cumhurbaşkanlığını ilan etti.
AB ve bir grup Latin Amerika ülkesi temsilcisi Uruguay’ın başkenti Montevideo’da perşembe günü Venezuela’daki krizi görüşmek üzere bir araya geldi.
Venezuela için Uluslararası Temas Grubu yayınladığı açıklamada ülkeye teknik heyet göndererek insani yardım sağlanmasına yardımcı olacaklarını ve en kısa sürede yeni seçimler yapılmasını destekleyeceklerini kaydetti.
Maduro ise herkesle diyaloğa açık olduğunu ancak bu açıklamayı yanlı ve ideolojik olduğu gerekçesiyle kabul etmediğini söyledi.
Muhalifler ise hükümetle yapılan diyalog görüşmelerinin, hapisteki siyasetçiler ve seçimlerin şeffaflığı gibi konularda hükümetin zaman kazanmasını sağladığını söylüyor.
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