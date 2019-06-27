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Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi! Dikkat çeken İsrail ve Kolombiya detayı!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2019 03:40 | Son Güncelleme

Venezuela’da 23-24 Haziran’da yeni bir askeri kalkışma planı yapıldığı fakat darbe girişiminin güvenlik güçlerinin önlemleriyle boşa çıkarıldığı belirtildi.

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi! Dikkat çeken İsrail ve Kolombiya detayı!

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalefetin sayısız darbe çağrısı ve sınır ihlali girişiminin yanı sıra 2 askeri kalkışmaya sahne olan Venezuela'da başarısız bir darbe planının daha ortaya çıkarıldığı açıklandı.

Başkent Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’de düzenlenen basın toplantısında son darbe girişimine ilişkin bilgi veren İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez ayrıca ellerindeki görüntü ve ses kayıtlarını da açıkladı.

ARALARINDA İSRAİLLİLER VE KOLOMBİYALILAR DA VAR

Rodriguez Venezuelalı emekli askerlerin yanı sıra aralarında İsrailli ve Kolombiyalıların da bulunduğu yabancılardan oluşan ve 3 gruba ayrılan darbecilerin 23 - 24 Haziran’da yapmayı planladıkları darbenin başarısızlığa uğratıldığını duyurdu.

Darbecilerin özellikle Caracas’ta 30 Nisan’da Guaido’nun başarısız askeri kalkışmasının da hedefindeki La Carlota Hava Üssü ve Venezuela devlet televizyonu VTV’yi ele geçirmeyi planladıklarını aktaran Rodriguez, grubun Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisinde (SEBIN) tutuklu bulunan eski General Raúl Isaías Baduel’i devlet başkanı olarak ilan etmeyi hedeflediğini iddia etti.

Rodriguez, darbecilerin bir grubunu Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan Venezuelalı emekli General Jose Baez Torrealba’nın yönettiğini ve bu grubun Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello’yu öldürmeyi amaçladıklarını öne sürdü.

TELEFON VE VİDEO KAYITLARI VAR

Ellerinde darbecilerin telefon ve video konferanslarına ait 56 saati aşan kayıt bulunduğunu vurgulayan Rodriguez, darbecilerin ülkedeki Kübalı danışmanları, doktorları ve Venezuela ordusundaki generallerin büyük çoğunluğunu öldürmeyi planladıklarını savundu.

Rodriguez, darbecilerin arkasında Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın bulunduğunu iddia etti.

Gruba ait telefon görüşmelerini ve video konferans kayıtlarını da paylaşan Rodriguez darbecilerden bazılarının gözaltında olduğunu kaydetti.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizle siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı. 

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.
Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucu bazı AN milletvekilleri tutuklanırken bazıları da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela darbe girişimi

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