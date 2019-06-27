Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi! Dikkat çeken İsrail ve Kolombiya detayı!

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalefetin sayısız darbe çağrısı ve sınır ihlali girişiminin yanı sıra 2 askeri kalkışmaya sahne olan Venezuela'da başarısız bir darbe planının daha ortaya çıkarıldığı açıklandı.

Başkent Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’de düzenlenen basın toplantısında son darbe girişimine ilişkin bilgi veren İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez ayrıca ellerindeki görüntü ve ses kayıtlarını da açıkladı.

ARALARINDA İSRAİLLİLER VE KOLOMBİYALILAR DA VAR

Rodriguez Venezuelalı emekli askerlerin yanı sıra aralarında İsrailli ve Kolombiyalıların da bulunduğu yabancılardan oluşan ve 3 gruba ayrılan darbecilerin 23 - 24 Haziran’da yapmayı planladıkları darbenin başarısızlığa uğratıldığını duyurdu.

Darbecilerin özellikle Caracas’ta 30 Nisan’da Guaido’nun başarısız askeri kalkışmasının da hedefindeki La Carlota Hava Üssü ve Venezuela devlet televizyonu VTV’yi ele geçirmeyi planladıklarını aktaran Rodriguez, grubun Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisinde (SEBIN) tutuklu bulunan eski General Raúl Isaías Baduel’i devlet başkanı olarak ilan etmeyi hedeflediğini iddia etti.