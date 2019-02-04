Maduro'ya tanınan süre doldu! Avrupa'dan peş peşe açıklamalar

Avrupa Birliği üyesi 28 ülke, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya 4 Şubat'a kadar erken genel seçim çağrısı yapması için süre vermişti.
Birlik üyesi ülkeler, bu süre zarfında erken seçim kararı alınmaması durumunda Guaido'ya destek verileceği belirtilmişti.
RUSYA: İÇİŞLERİNE MÜDAHALE
Rusya ise Juan Guaidó'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıyan Avrupa ülkelerine tepki gösterdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin Guaido'yu Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanımalarını, "iktidarın yasa dışı olarak ele geçirilmesini meşrulaştırma" olarak tanımladı ve bunun içişlerine müdahale sayılacağını kaydetti.
MADURO'DAN İÇ SAVAŞ UYARISI
Nicolás Maduro ise dün akşam devlet televizyonuna verdiği mülakatta "Ültimatomlara boyun eğmeyiz" dedi ve erken seçime gidilmeyeceğini söyledi.
Maduro, "Seçimler 2024'te yapılacak. Avrupa'nın ne dediği umurumuzda değil" dedi.
Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımları devreye sokan ABD Başkanı Donald Trump'ı da hedef alan Maduro, "Beyaz Saray'ın eline kan bulaşmıştır" dedi. Maduro, 'Ülke iç savaşa gidebilir mi?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:
"Bugün kimse bu soruya net bir yanıt veremez. Her şey kuzeydeki imparatorluk (ABD) ile müttefiklerinin delilik ve saldırganlık düzeyine bağlı olacak."
"ASKERİ MÜDAHALE SEÇENEĞİ MASADA"
ABD Başkanı Trump ise CBS televizyonuna verdiği röportajda, Venezuela'ya yönelik olarak askeri müdahale seçeneğinin de masada olduğunu söyledi.
Trump, "Kimsenin iç işlerimize karışmasını istemiyoruz ve ülkemizi korumak adına gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.
Maduro ise ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası bir askeri harekatına karşı Donald Trump'ı uyardı ve "Vietnam'da yaptığınız hatayı tekrarlamayın" dedi.
PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Cumartesi günü düzenlenen hükümet karşıtı ve hükümet yanlısı protestolara binlerce kişi katıldı.
Venezuela ordusu Maduro'yu desteklemeye devam ediyor. Ancak Cumartesi günü Hava Kuvvetlerinden general Francisco Yanez istifa ederek kendisini geçici başkan ilan eden Guaidó'ya desteğini açıkladı.
Yanez bugüne kadar muhalefeti destekleyen en üst düzey ordu mensubu oldu.
Juan Guaidó geçen hafta Venezuela ordusu yetkilileriyle Maduro'nun devrilmesi için gizli görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı. Guaidó, Çin'le de temasa geçerek Pekin yönetiminden Maduro'ya sağladıkları desteği kesmelerini talep etmişti.
Guaidó Venezuela'nın herhangi bir bölgesini kontrol etmiyor. Amacı, üke dışında insani yardım merkezleri oluşturarak toplanan yardımların Venezuela'ya sokulması için ordu üzerinde baskı kurmak.
Maduro ise söz konusu yardımların ülkeye sokulmayacağını söylüyor. Devlet Başkanı Cumartesi günü destekçilerine "Biz hiçbir zaman dilenci, bir toplum olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız" diye seslenmişti.
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