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Maduro yanlısı ve karşıtı konserlere saatler kaldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 17:43 | Son Güncelleme

Velezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, tüm dünyanın merakla beklediği ve bu akşam saatlerinde gerçekleştirilecek muhalefetin konserine katılacakların suç işleyeceğini ifade ederek, “Askeri müdahaleye destek oluyorlar” dedi.Venezuela bugün akşam saatlerinde iki farklı konsere ev sahipliği yapacak.

Velezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, tüm dünyanın merakla beklediği ve bu akşam saatlerinde gerçekleştirilecek muhalefetin konserine katılacakların suç işleyeceğini ifade ederek, “Askeri müdahaleye destek oluyorlar” dedi.
Venezuela bugün akşam saatlerinde iki farklı konsere ev sahipliği yapacak. İngiliz milyarderin insani yardımlara destek amacıyla finanse ettiği “Venezuela’ya Yardım” ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun bu konsere misilleme olarak “Elinizi Venezuela’dan Çekin” konserini dünya merakla takip ediyor.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasındaki çekişmenin ürünü konserler, Venezuela’yı Kolombiya’nın batısına bağlayan 300 metrelik köprünün karşı uçlarında verilecek. Tienditas Köprüsü olarak adlandırılan bu kanal Juan Guaido’nun, ekonomik açıdan kötü bir durumda olan ülkesine insani yardım getirmek istediği kanallardan biriydi. Köprü, Nicolas Maduro’nun yardımların ülkeye girişini reddetmesi ile askeri ordunun oraya bıraktığı yük konteynerleri ile engellenmişti.

Hedef 100 milyon dolar bağış
Muhalefet kanadının konseri, İngiliz milyarder Richard Branson tarafından organize edildi. “Venezuela’ya Yardım” sloganı ile Cucuta şehrinin Kolombiya sınırında yapılacak olan konserde 100 milyon dolardan fazla bağış yapılması hedefleniyor. İspanya’dan büyük yıldızlar, Kolombiya, Şili ve Paraguay Devlet Başkanlarının, muhalefetin yardım konserine katılması bekleniyor.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yanlısı konserde ise sahne alacak isimler henüz netlik kazanmadı. Tienditas Köprüsü’nün sonunda gerçekleştirilecek konserin sloganı ise “Elinizi Venezuela’dan Çekin.” Kolombiya’da sahne alacak tüm sanatçıların suç işlediklerini bilmeleri gerektiğini kaydeden Nicolas Maduro, “Askeri müdahaleye destek oluyorlar” dedi.

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