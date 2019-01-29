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Maduro yaptırım kararı sonrası ilk kez konuştu! Zehir zemberek sözler!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2019 04:46 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin, ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım kararı almasına ilişkin, "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz." dedi.

Maduro yaptırım kararı sonrası ilk kez konuştu! Zehir zemberek sözler!

ABD ile tüm diplomatik ilişkileri geçen hafta kesen Devlet Başkanı Maduro, bu ülkeden ayrılan Venezuelalı diplomatları başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'de ağırladı.

"GEREKEN YASAL CEVABI VERECEĞİZ"

Maduro, ABD'nin Venezuelalı petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım uygulamasına ilişkin, "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Bu, yasa dışı bir yoldur. PDVSA ve Citgo yöneticilerine gerekli yasal işlemleri başlatma talimatı verdim. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz." diye konuştu.

"YAPTIRIM KARARINI GUAİDO İSTEDİ"

Maduro, yaptırım kararlarının, kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun isteği doğrultusunda alındığını söyledi.

"DİPLOMATLARA PARA TEKLİF EDİLDİ"

Maduro, ABD'deki Venezuelalı diplomatik temsilcilere saf değiştirmeleri için para teklif edildiğini ancak diplomatların bunu kabul etmediğini dile getirdi.

MUHALEFETE DİYALOG ÇAĞRISI

Muhalefete diyalog çağrısını yineleyen Maduro, "Ülkedeki birçok muhalif liderin, ülkenin şu anda gitmekte olduğu aşırılığa karşı olduğunu biliyorum ancak susmaya devam ederseniz siz de Venezuela'da olacaklardan sorumlu olursunuz. Şimdi vakit cesaret, darbeye 'Hayır' deme, diyalog masasına oturma vaktidir." ifadelerini kullandı.

Maduro, Venezuela'nın tarihi bir mücadeleyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "Tarihi günler yaşıyoruz, tarihi bir savaşla karşı karşıyayız. Darbe ve müdahalecilik zamanı 20. yüzyılda kaldı. Venezuela, 20. yüzyıla geri dönmeyecek. Venezuela, kendi çizdiği demokratik ve özgür yolunda ilerlemeye devam edecektir." şeklinde konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Maduro ABD yaptırım PDVSA Citgo

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