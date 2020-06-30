Maduro’dan AB Temsilcisine: ''72 Saat İçinde Ülkeyi Terket''

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Avrupa Birliği Konseyi’nin Pazartesi günü “Venezuela’da demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü zedeleyen eylem ve kararlarda rol aldıkları” gerekçesiyle Venezuelalı 11 üst düzey siyasetçiye yaptırım uygulama kararı alması üzerine Avrupa Birliği Venezuela Temsilcisi Isabel Pedrosa’yi sınır dışı ettiğini açıkladı.
Maduro, “Eğer bizi sevmiyorlarsa, Venezuela’nın birlik ve bütünlüğüne saygı duymayacaklarsa gitsinler, 72 saat süre veriyorum” dedi ve büyükelçinin gidişini kolaylaştırmak için uçak tahsis edeceklerini söyledi. Venezuela Devlet Başkanı, AB ile ilişkilerini gözden geçireceklerini de kaydetti.
Maduro, AB’yi ABD Başkanı Trump’ın ''kuyruğuna takılmakla'' suçlayarak Avrupa gibi güçlü bir birliğin Trump karşısında diz çökmesinin ''utanç kaynağı'' olması gerektiğini söyledi.
Muhalif milletvekilleri de listede
Aralarında üst düzey asker, bürokrat ve siyasetçilerin de bulunduğu listede yer alan isimlerin AB’deki mal varlıkları donduruldu ve AB üyesi ülkelere giriş yapmaları yasaklandı.
Listede üç muhalif ismin olması dikkat çekiyor. Ocak ayının ilk haftasında yapılan olaylı Ulusal Meclis seçimlerinde, Maduro’nun iktidar partisinin de desteğini alarak meclis yönetimine gelen muhalif Luis Parra ve iki yardımcısı da listede bulunuyor.
AB, muhalif milletvekillerini de listeye alma gerekçesini, “demokratik işleyişlere karşı eylemde bulunmak ve bir dönem önce meclis başkanlığı yapan Juan Guaido’nun dokunulmazlığını (yasalara aykırı bir şekilde) kaldırmak” olarak duyurdu.
Tartışmalı meclis başkanlığı oylaması
Venezuela’da muhalif partilerin kurduğu ittifakın lideri olan Juan Guaido, 167 sandalyeli Ulusal Meclis’te yaklaşık 100 milletvekilinin desteğine sahip. Ancak Guaido’nun grubu, Ocak ayında yapılan olaylı meclis başkanlığı oylamasından önce çıkan arbedelerden dolayı oylamaya katılamayınca, ana muhalefet, elindeki tek kurum olan parlamentoyu, Luis Parra liderliğindeki muhalif azınlığa kaptırmıştı.
Bunun üzerine Guaido, aynı gün 100 milletvekilinin katılımıyla ulusal bir gazetenin binasında alternatif bir başkanlık seçimi yaparak meclis başkanlığı yemini etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Avrupa ülkesi Guaido’nun başkanlığını tanımıştı. Böylece ülkede birbirini tanımayan iki parlamento oluşmuştu.
İktidarın atadığı yüksek adalet divanı, meşru meclis tartışmaları sürerken Mayıs sonunda Parra’nın meclis başkanlığını onayladı. Ancak Avrupa Birliği, oylamaların meşru olmadığı gerekçesiyle Parra’yı tanımadığını duyurmuştu.
AB’den yanıt gecikmedi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Salı günü yaptığı açıklamada, Maduro iktidarının aldığı bu karara yanıt verileceğini söylerken AB Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dita Charanzová, gelişmeler üzerine birlik üyelerine ülkelerindeki Venezuela büyükelçilerini sınır dışı etme çağrısında bulundu.
Maduro’nun AB Temsilcisi’ni sınır dışı etmesinin ardından listenin 36 kişiye çıkarıldığı belirtildi. Venezuela, 2017 yılında AB’nin yaptırım uyguladığı ilk Latin Amerika ülkesi olarak kayıtlara geçmişti.