Maduro’dan AB Temsilcisine: ''72 Saat İçinde Ülkeyi Terket''

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Avrupa Birliği Konseyi’nin Pazartesi günü “Venezuela’da demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü zedeleyen eylem ve kararlarda rol aldıkları” gerekçesiyle Venezuelalı 11 üst düzey siyasetçiye yaptırım uygulama kararı alması üzerine Avrupa Birliği Venezuela Temsilcisi Isabel Pedrosa’yi sınır dışı ettiğini açıkladı.

Maduro, “Eğer bizi sevmiyorlarsa, Venezuela’nın birlik ve bütünlüğüne saygı duymayacaklarsa gitsinler, 72 saat süre veriyorum” dedi ve büyükelçinin gidişini kolaylaştırmak için uçak tahsis edeceklerini söyledi. Venezuela Devlet Başkanı, AB ile ilişkilerini gözden geçireceklerini de kaydetti.

Maduro, AB’yi ABD Başkanı Trump’ın ''kuyruğuna takılmakla'' suçlayarak Avrupa gibi güçlü bir birliğin Trump karşısında diz çökmesinin ''utanç kaynağı'' olması gerektiğini söyledi.

Muhalif milletvekilleri de listede

Aralarında üst düzey asker, bürokrat ve siyasetçilerin de bulunduğu listede yer alan isimlerin AB’deki mal varlıkları donduruldu ve AB üyesi ülkelere giriş yapmaları yasaklandı.