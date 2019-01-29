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Maduro'dan ABD yaptırımlarına tepki

29.01.2019 10:45 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD'nin devlet petrol holdingine yaptırım kararına tepki gösterdi.

Maduro'dan ABD yaptırımlarına tepki

Maduro, "ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz" dedi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'nin devlet petrol holdingi PDVSA'ya uygulamayı kararlaştırdığı yaptırımlara karşı önlem alınacağını duyurdu. Maduro televizyondan yaptığı konuşmada holding yönetimine PDVSA'nın ABD'deki kuruluşu Citgo'nun "mülkünü ve varlığını" korumak amacıyla Amerikan ve uluslararası mahkemelere başvurulması için direktif verdiğini söyledi.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Maduro üzerindeki baskıyı arttırmak için milli petrol şirketine uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi verdi. Mnuchin petrol holdingiyle ilgili yaptırımların Venezuela'da geçici hükümet kurulana ya da demokratik seçimle belirlenmiş bir hükümet işbaşına gelene kadar yürürlükte kalacağını açıkladı.

Venezuela'nın yurt dışındaki varlığı dondurulacak

ABD Maliye Bakanı Citgo şirketinin faaliyetini sürdürebileceğini ancak elde ettiği gelirin ABD'deki bir banka hesabında bloke edileceğini duyurdu.

Maduro ABD'nin Venezuelalıların varlığı olan Citgo'yu "çalmaya" teşebbüs ettiğini ve bunun yasa dışı bir uygulama olduğunu söyledi. Petrol ağır ekonomik krizle sarsılan Venezuela'nın en önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

Güney Amerika ülkesindeki iktidar mücadelesinde Washington yönetimi kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido'yu desteklediğini açıklamıştı.

Bolton'dan tehdit

Guaido'yu "Venezuela'nın demokratik başkanı" olarak tanımlayan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı John Bolton "ABD'nin diplomatik personeline, Venezuela'nın demokratik lideri Juan Guaido'ya veya Venezuela Ulusal Meclisi'ne karşı yapılacak herhangi bir şiddet eylemi hukukun üstünlüğüne ciddi bir saldırı teşkil edecek ve sert bir şekilde karşılık görecektir" dedi.

Bolton'un basın toplantısı sırasında elinde tuttuğu bloknottaki elle yazılmış Venezuela'nın komşusu "Kolombiya'ya 5 bin asker" ibaresi şaşkınlık yarattı. John Bolton Venezuela'ya askeri müdahale opsiyonunun geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Guaido orduya seslendi

Juan Guaido, iktidardaki yönetimin el koymasını önlemek amacıyla Venezuela'nın yurtdışı varlığının kontrolünü üstleneceğini duyurdu. Muhalefet lideri aynı zamanda milli petrol holdingi ile Citgo şirketine yeni yöneticilerin atanacağını da açıkladı. Halkı Maduro'yu protesto gösterilerine katılmaya çağıran Guaido silahlı kuvvetlerden de "Venezuela halkının yanında yer almasını" istedi.

Meclis Başkanı Juan Guaido Avrupa ülkelerinin Maduro yönetimine verdikleri erken seçim ültimatomunu desteklemek amacıyla halkı hafta sonunda düzenlenecek büyük mitinge katılmaya çağırdı.

Maduro yönetimini protesto eylemleri sırasında bir hafta zarfında 35 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü. Muhalefet çevrelerince gösteriler sırasında 8 kişinin özel güvenlik birimleri tarafından vurulduğu ve aralarında 77 çocuğun da bulunduğu 850 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres taraflar arasında diyalog başlatılabilmesi için iktidar mücadelesinde arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

DW, afp/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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