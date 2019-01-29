Maduro'dan ABD yaptırımlarına tepki

Maduro, "ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz" dedi.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'nin devlet petrol holdingi PDVSA'ya uygulamayı kararlaştırdığı yaptırımlara karşı önlem alınacağını duyurdu. Maduro televizyondan yaptığı konuşmada holding yönetimine PDVSA'nın ABD'deki kuruluşu Citgo'nun "mülkünü ve varlığını" korumak amacıyla Amerikan ve uluslararası mahkemelere başvurulması için direktif verdiğini söyledi.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Maduro üzerindeki baskıyı arttırmak için milli petrol şirketine uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgi verdi. Mnuchin petrol holdingiyle ilgili yaptırımların Venezuela'da geçici hükümet kurulana ya da demokratik seçimle belirlenmiş bir hükümet işbaşına gelene kadar yürürlükte kalacağını açıkladı.

Venezuela'nın yurt dışındaki varlığı dondurulacak

ABD Maliye Bakanı Citgo şirketinin faaliyetini sürdürebileceğini ancak elde ettiği gelirin ABD'deki bir banka hesabında bloke edileceğini duyurdu.

Maduro ABD'nin Venezuelalıların varlığı olan Citgo'yu "çalmaya" teşebbüs ettiğini ve bunun yasa dışı bir uygulama olduğunu söyledi. Petrol ağır ekonomik krizle sarsılan Venezuela'nın en önemli gelir kaynağını oluşturuyor.