Maduro'dan ABD’ye: "Mesajınızı aldım"

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro dün canlı yayında ABD'nin Venezuela özel temsilcisi Elliot Abrams’a seslenerek, “Mesajınızı aldım ve söylediklerinize katılıyorum. Görüşmeyi bekliyor ve üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi. ABD'li yetkililer ise, “ABD’nin Maduro ile görüşeceği tek konu görevden ayrılması olur” açıklamasını yaptı. Özel Temsilci Elliot Abrams Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Aralık’ta yapılması planlanan milletvekili seçimleri öncesinde adil ve demokratik bir seçim için gerekli koşulların, 2018’de muhalefetin seçim kurulunun ve sonuçlarının güvenilir olmadığı gerekçesiyle katılmadığı başkanlık seçimlerine kıyasla bugün çok daha kötü olduğunu söylemişti. Abrams, geçen yıl muhalefetle iktidar arasında arabuluculuk yapan Norveçli bir heyetin olası bir müzakere için Venezuela’ya gitmesini "makul" karşıladıklarını, zaten kendisinin de heyetle diyalog halinde olduğunu ve taraflar arasında kurulacak bir diyaloğun ülkedeki insani ve siyasi krizin çözümüne katkıda bulunabileceğini belirtmişti.

Ancak Özel Temsilci Abrams, Norveç’in bu girişimi hakkında şahsen karamsar olduğunun altını çizmiş ve Maduro ile ciddi bir müzakerenin yolunun hükümet üzerindeki baskının ve yaptırımların arttırılması olduğunu söylemişti. Norveçli heyetin ziyareti 2019’un başında muhalefetin lideri ve Meclis Başkanı Juan Guaido’nun, 2018 yılının Mayıs ayında yapılan başkanlık seçimlerinin şaibeli olduğu iddiasıyla Maduro’yu tanımayarak kendini geçici cumhurbaşkanı ilan etmesi ülkedeki siyasi krizi artırmış ve çatışmalar Nisan sonunda başarısız bir darbe girişimiyle doruk noktasına ulaşmıştı. O süreçte Norveç devreye girerek iktidar ile muhalefet arasında arabuluculuk yapmış ancak görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmamıştı. Venezuela’nın salgınla, ekonomik ve siyasi krizle mücadele ettiği ve uygulanan uluslararası yaptırımlarla daha da sıkıştığı bir süreçte, bazı yerel kaynaklar, Norveçli heyetin ziyaretinin nedeninin ABD’deki başkanlık seçimleri öncesi Venezuela ile ABD arasında olası bir müzakere olanağını tartmak olduğunu iddia ediyor.