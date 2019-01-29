Maduro’dan ABD’ye tepki, Rusya ile derin ittifak

Venezuela’da yaşanan yönetim krizi devam ederken ülkenin yasal Devlet Başkanı Nicols Maduro’dan bir açıklama daha geldi. ABD ile diplomatik ilişkiler dışında diğer ilişkilerin devam edeceğini belirten Maduro, Rusya ile derin ittifakı sürdüreceklerini belirtti.

Venezuela Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido’nun kendisini devlet başkanı ilan etmesinden sonra başlayan kriz devam ederken ülkenin yasal Devlet Başkanı Nicols Maduro’dan bir açıklama daha geldi. Basın toplantısı düzenleyen Maduro, hem Rusya’ya hem de ABD’ye yönelik açıklamalarda bulundu. ABD ile diplomatik ilişkileri kesmiş olmalarına karşın diğer ilişkilerin devam edeceğini belirten Maduro, Rusya ile de derin ittifakı sürdüreceklerini belirtti.

Rusya ile olan ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda detay veren Maduro, “Devlet Başkanı Putin, Venezuela’ya olan kapsamlı desteği onayladı" dedi. Rusya’dan buğday sevkiyatının yanı sıra Moskova ile yapmayı planladıkları telekomünikasyon, petrol ile doğalgaz yatırımlarına ilişkin anlaşmalardan bahsetti ve iki ülke arasındaki askeri konulardaki bağlantılara vurgu yaptı.