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Maduro'dan AB'li Seçim Gözlemcilerine Casusluk Suçlaması

29.11.2021 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 21 Kasım Pazar günü yapılan yerel seçimlere gözlemci olarak katılan Avrupa Birliği (AB) heyetini, kendilerine sunulan avantajları kullanarak casusluk faaliyeti yürütmekle suçladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 21 Kasım Pazar günü yapılan yerel seçimlere gözlemci olarak katılan Avrupa Birliği (AB) heyetini, kendilerine sunulan avantajları kullanarak casusluk faaliyeti yürütmekle suçladı.

Maduro “Avrupa Birliği’nden seçim için gelen heyet mensupları gözlemci değil, ajan. Venezuela’da (gözlemci statüsünden dolayı) özgür bir şekilde seyahat ettiler ve gittikleri yerlerde sosyal yaşama, ekonomik ve siyasi duruma dair casusluk faaliyeti yaptılar” dedi.

136 kişiden oluşan AB heyetinin, Venezuela’nın seçim sisteminde bir kusur bulup onun üzerine gitmek ve sorunu büyütmek amacıyla çalıştığını ancak başarılı olamadığını iddia eden Maduro, AB’nin Venezuela’yı lekelemeyi başaramadığını çünkü seçimlerin kusursuz bir şekilde yapıldığını söyledi.

AB heyeti raporu

Maduro bu açıklamasını AB heyetinin yerel seçimlerin ardından hazırladığı ön raporda ”İktidar partisi PSUV’nin seçimlerde kamu kaynaklarını kendi lehine kullanması, bazı adayların keyfi olarak elenmesi ve oy merkezlerinde PSUV’nin kontrol noktaları kurması” gibi düzensizliklere değinmesinin ardından yaptı.

AB heyetininPortekizli başkanı Isabel Santos “Venezuela’daki görevimiz boyunca yargının bağımsız olmadığına, hukukun üstünlüğü ilkesine uyulmadığına ve yürürlükteki bazı yasaların seçimlerde şeffaflık, adalet ve fırsat eşitsizliği sorunlarına yol açtığını gözlemledik” demişti.

Santos, seçim sürecine dair nihai raporun yaklaşık 2 ay sonra hazır olacağını belirtti. Venezuela’daki seçim sisteminin adil, özgür, şeffaf ve güvenilir olmadığı gerekçesiyle son yıllarda yapılan başkanlık ve milletvekili seçimlerine katılmayan muhalefetin, geçtiğimiz seçimlere katılma koşullarından biri de seçimlerin uluslararası heyetler tarafından takip edilmesi idi. AB’den Venezuela’ya seçimleri izlemek için en son 2006 yılında bir heyet gitmişti.

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