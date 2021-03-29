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Maduro’dan ‘Aşı Karşılığında Petrol’ Önerisi

29.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro “Ülkemizde petrol, petrolü taşıyacak tankerlerimiz ve petrolü satın alabilecek müşterilerimiz de var. Petrol karşılığı aşı için biz hazırız” dedi

Maduro’dan ‘Aşı Karşılığında Petrol’ Önerisi

Aşılama sürecinde Latin Amerika’nın en yavaş ülkelerinden biri olan Venezuela’da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro aşı karşılığı petrol önerdi.

Aralık ayında karantina uygulamalarının hafifletilmesinin ve ülkede Corona virüsünün daha bulaşıcı bir versiyonu olan Brezilya varyantının tespit edilmesinin ardından vaka ve can kayıplarında hızlı bir artış yaşanan Venezuela, aşılamada Latin Amerika’nın en yavaş ülkelerinden biri.

30 milyonluk ülkeye bugüne kadar sadece 350 bin kişi için 700 bin doz aşı temin edebilen ülkede, uzmanlar Venezuela’nın yaşadığı ağır ekonomik krizin ve ülkeye uygulanan yaptırımların aşı tedarik sürecini zorlaştırdığını bildiriyor.

Resmi makamlar, devletin petrol şirketi PDVSA’ya uygulanan yaptırımlar sonrasında ülkenin neredeyse tek gelir kaynağı olan petrol satışından elde edinilen dövizin yüzde 99 azaldığını söylüyor.

Maduro, Pazar günü devlet televizyonundan yaptığı açıklamada “Ülkemizde petrol, petrolü taşıyacak tankerlerimiz ve petrolü satın alabilecek müşterilerimiz de var. Üretimin bir kısmını ihracat için ayırabiliriz. Petrol karşılığı aşı için biz hazırız” dedi.

2000’li yılların başında günlük 3 milyon varil petrol üretimine sahip Venezuela’da petrol üretimi geçtiğimiz yıl 400 bin varile kadar düştü.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petrol üretimindeki düşüşten ABD’yi sorumlu tutsa da uzmanlar üretimdeki düşüşün yaptırımlardan çok daha önce başladığına işaret ederek, bu düşüşte rafinerilere yeterli yatırımın yapılmaması, devletin petrol şirketinin konunun ehli olmayan askerlerce yönetilmesi ve yolsuzluklar gibi sorunların varlığına dikkat çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yetersiz sağlık sistemi yüzünden Latin Amerika’nın en riskli iki ülkesinden biri olarak değerlendirilen Venezuela’da son günlerde vaka sayılarının artmasıyla başkent Caracas dahil olmak üzere ülkenin bazı yerlerinde hastanelerin tamamen dolduğu bildiriliyor.

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