Maduro’dan ‘Aşı Karşılığında Petrol’ Önerisi

Aşılama sürecinde Latin Amerika’nın en yavaş ülkelerinden biri olan Venezuela’da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro aşı karşılığı petrol önerdi.

Aralık ayında karantina uygulamalarının hafifletilmesinin ve ülkede Corona virüsünün daha bulaşıcı bir versiyonu olan Brezilya varyantının tespit edilmesinin ardından vaka ve can kayıplarında hızlı bir artış yaşanan Venezuela, aşılamada Latin Amerika’nın en yavaş ülkelerinden biri.

30 milyonluk ülkeye bugüne kadar sadece 350 bin kişi için 700 bin doz aşı temin edebilen ülkede, uzmanlar Venezuela’nın yaşadığı ağır ekonomik krizin ve ülkeye uygulanan yaptırımların aşı tedarik sürecini zorlaştırdığını bildiriyor.

Resmi makamlar, devletin petrol şirketi PDVSA’ya uygulanan yaptırımlar sonrasında ülkenin neredeyse tek gelir kaynağı olan petrol satışından elde edinilen dövizin yüzde 99 azaldığını söylüyor.

Maduro, Pazar günü devlet televizyonundan yaptığı açıklamada “Ülkemizde petrol, petrolü taşıyacak tankerlerimiz ve petrolü satın alabilecek müşterilerimiz de var. Üretimin bir kısmını ihracat için ayırabiliriz. Petrol karşılığı aşı için biz hazırız” dedi.