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Maduro’dan elektrik kesintilerine karşı kontrollü enerji dağıtım planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro elektrik kesintilerine karşı 30 gün sürecek kontrollü enerji dağıtım planını onayladığını duyurdu.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 7 Mart’tan bu yana meydana gelen elektrik kesintilerinin daha da kötüye gitmesiyle 30 gün sürecek kontrollü enerji dağıtım planını onayladığını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro elektrik kesintilerine karşı 30 gün sürecek kontrollü enerji dağıtım planını onayladığını duyurdu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 7 Mart’tan bu yana meydana gelen elektrik kesintilerinin daha da kötüye gitmesiyle 30 gün sürecek kontrollü enerji dağıtım planını onayladığını duyurdu. Maduro yaptığı açıklamada, “Yeni bir şarj yönetim rejimine gitmek için 30 günlük bir planı onayladım. Üretim sürecindeki denge ülke genelinde güvenli iletim süreçleri ve hizmet ile tüketim süreçlerinin yanı sıra su hizmetini garanti altına almayı kapsıyor” dedi.

Elektrik savaşı iddiasını yineledi
Sosyalist devlet başkanı, “elektrik savaşı” olarak adlandırdığı sürecin terörist saldırılardan kaynaklandığını yineledi. Darbenin Guri Elektrik Santrali’nden başlayarak ülkenin geri kalanının elektrik üretim kapasitesini etkilediği için çok ciddi bir durum yönettiklerini açıkladı. Ama enerji dağıtım planının nasıl işleyeceği konusunda açıklama yapmadı.

30 günlük rasyon planı devrede
Maduro, "30 günlük kontrollü enerji dağıtım planı, 31 Mart Pazar günü çoktan yürürlüğe girdi" ifadelerini kullanarak, elektrik kesintileri için sabotaj suçlaması yaptı. Maduro, "Bunlar ülkeyi çılgına çevirmek için yapılan elektrik savaşının darbeleridir" dedi. Bakanlar ve askeri yüksek komutanın eşlik ettiği Maduro, radyo ve televizyondan yayınlanan mesajının ülkenin pek çok bölgesinde elektrik kesintisi devam ettiği için izleyemediğini kabul etti.

Okul ve iş yerleri yine tatil edildi
Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, Maduro’dan önce yaptığı açıklamada, “Bolivarcı hükümet okul etkinliklerini askıya almaya ve kamu ve özel kurumlarda öğleden sonra 14.00’e kadar sürecek günlük iş günü oluşturmaya karar verdi” dedi. Resmi çalışma saatlerinin azaltılmasının veya derslerin askıya alınmasının ne kadar süreceği bildirilmedi. Hükümetin en geç Çarşamba günü insanların işlerine ve okullarına dönmesi için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Kontrollü enerji dağıtımı nasıl yapılacak
Sosyalist liderin açıkladığı rasyon daha önce Zulia’da uygulanmış ama son 10 yılda buna rağmen elektrik kesintileri yaşanmıştı. Venezuela’da kontrollü enerji dağıtımı ile kıt elektik kaynaklarının ülkeye belirli günler ve saatlerde kontrollü bir şekilde dağıtılması bekleniyor.

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