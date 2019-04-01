Maduro’dan elektrik kesintilerine karşı kontrollü enerji dağıtım planı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro elektrik kesintilerine karşı 30 gün sürecek kontrollü enerji dağıtım planını onayladığını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 7 Mart’tan bu yana meydana gelen elektrik kesintilerinin daha da kötüye gitmesiyle 30 gün sürecek kontrollü enerji dağıtım planını onayladığını duyurdu. Maduro yaptığı açıklamada, “Yeni bir şarj yönetim rejimine gitmek için 30 günlük bir planı onayladım. Üretim sürecindeki denge ülke genelinde güvenli iletim süreçleri ve hizmet ile tüketim süreçlerinin yanı sıra su hizmetini garanti altına almayı kapsıyor” dedi.

Elektrik savaşı iddiasını yineledi

Sosyalist devlet başkanı, “elektrik savaşı” olarak adlandırdığı sürecin terörist saldırılardan kaynaklandığını yineledi. Darbenin Guri Elektrik Santrali’nden başlayarak ülkenin geri kalanının elektrik üretim kapasitesini etkilediği için çok ciddi bir durum yönettiklerini açıkladı. Ama enerji dağıtım planının nasıl işleyeceği konusunda açıklama yapmadı.

30 günlük rasyon planı devrede

Maduro, "30 günlük kontrollü enerji dağıtım planı, 31 Mart Pazar günü çoktan yürürlüğe girdi" ifadelerini kullanarak, elektrik kesintileri için sabotaj suçlaması yaptı. Maduro, "Bunlar ülkeyi çılgına çevirmek için yapılan elektrik savaşının darbeleridir" dedi. Bakanlar ve askeri yüksek komutanın eşlik ettiği Maduro, radyo ve televizyondan yayınlanan mesajının ülkenin pek çok bölgesinde elektrik kesintisi devam ettiği için izleyemediğini kabul etti.