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Maduro’dan emparyalizm karşıtı yürüyüş çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 09:44 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido destekçilerinin de sokağa ineceği cumartesi günü "emperyalizm karşıtı" yürüyüş çağrısında bulundu.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in 6.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido destekçilerinin de sokağa ineceği cumartesi günü "emperyalizm karşıtı" yürüyüş çağrısında bulundu.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in 6. ölüm yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, rejimi terk edenleri “hainlikle” suçlayarak muhaliflerin de sokağa ineceği 9 Mart’ta gösteri çağrısında bulundu.
Kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun ülkeye dönüşünün ardından ilk kez halk karşısına çıkan Maduro, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Venezuela’nın ABD için ulusal tehdit olarak nitelendirildiği kararnameyi imzaladığı 9 Mart gününü Anti-Emperyalizm günü ilan etti. Maduro, “Bu yüzden bütün insanları sokaklara ABD saldırganlığını protesto etmeye çağırıyorum” dedi.
Maduro, “Venezuela’daki küçük muhalif azınlığı durdurmayacağız. Onları demokrasimizle yeneceğiz. Venezuela için Chavez için” ifadelerini kullandı. Hainler olarak nitelendirdiği muhalifler için, “fırsatçıların ve korkakların azınlığı ilk zorlukta önce taraf değiştirdiler. Devrime ihanet ettiler” diyen Maduro ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için tüm kadınlara harekete geçme çağrısında bulundu.

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