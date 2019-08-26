HABER

Maduro’dan gaz dolum tesisindeki patlama için sabotaj suçlaması

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Miranda eyaletinde bir gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumartesi akşamı Miranda eyaletinde yaklaşık 6 bin 500 kişinin evlerinden tahliye edilmesine yol açan gaz dolum tesisindeki patlamanın bir sabotaj olduğunu öne sürdü.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Miranda eyaletinde bir gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumartesi akşamı Miranda eyaletinde yaklaşık 6 bin 500 kişinin evlerinden tahliye edilmesine yol açan gaz dolum tesisindeki patlamanın bir sabotaj olduğunu öne sürdü. Maduro, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo da yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Maduro’nun olayla ilgili soruşturma başlattığını ve acil durum planı uygulamaya koyduklarını belirtti. Quevedo, hükümetin sabotaj eylemlerini kınadığını ifade etti.
Cumartesi günü Venezuela’nın Miranda eyaletinin Ocumare del Tuy şehrinde bulunan Jefa Apacuana doğal gaz dolum tesisinde büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Miranda valisi Hector Rodriguez patlamada, tesiste bulunan bir çalışanın yaralandığını ve bir hastanede tedavi edildiğini açıklamıştı.

Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar
2 gündür haber alınamayan genç, iş hanının bodrumunda ölü bulundu2 gündür haber alınamayan genç, iş hanının bodrumunda ölü bulundu
Hastanede eşinin bıçakladığı Güldane, 'Umut'u kucakladıHastanede eşinin bıçakladığı Güldane, 'Umut'u kucakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.