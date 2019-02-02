Maduro’dan Guaido’ya:

Venezuela’nın yasal Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya tepki gösterdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Hugo Chavez’in iktidara gelmesinin 20’nci yılı için destekçileri tarafından düzenlenen törene katıldı. Burada kendisini geçici olarak devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya seslenerek, "Savaş aramayı kes, askeri müdahale için destek aramayı kes, başarısız oldun, farkında olmadan gerçekleşmeyecek bir darbeyi desteklemeyi kes. Biz devrimciler ülkemizi yönetiyoruz. Yönetmeye de devam edeceğiz. Ülkemize daha ne kadar zarar vermek istiyorsun? Ülkemize verdiğin zararlar yetmedi mi? Kenara çekil artık” dedi.

“Yankee emperyalizmini terk edin”

"Bu yıl içinde yeni bir Kurucu Meclis için parlamento seçimleri yapılacak" diyen ve muhalefetle diyaloğu ilerletmeyi teklif eden Venezuela lideri Maduro, muhalefeti hükümete karşı komplo kurmaya bırakma çağrısı yaptı. Muhaliflerine “Darbeden darbeye, başarısızlıktan başarısızlığa. Chavez rejiminin 20’nci yılında gelin bizimle beraber Yankee emperyalizminin yolunu terk edin" diye konuştu.