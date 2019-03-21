Maduro'dan muhalefete baskın ve gözaltı

Tepki gösteren ABD Marrero'nun derhal serbest bırakılmasını istedi.Siyasi krizin yaşandığı Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı istihbarat birimi Sebin'in muhalif lider Juan Guaido'nun özel kalem müdürünü gözaltına alması tansiyonu daha da arttırdı.

Guaido yaptığı açıklamada destekçisi Roberto Marrero'nun gözaltına alınmasını "zayıflık" olarak değerlendirdi. Guaido "Ülkenin geçici devlet başkanını kaçıramayacaklarını biliyorlar, onun çalışanlarını, milletvekillerini kaçırıyorlar. Ama bu bizi durduramaz. Maduro ya beni tutuklamaya cesaret edemiyor ya da emirlerini dinletemiyor" dedi.

Muhalafet partisi meclis grubu başkanı Sergio Vergara 40'tan fazla Sebin elemanının kendisinin ve Merrero'nun evinde arama yaptığını ve şoförünün de gözaltına alındığını kaydetti. Vergara istihbarat ajanlarının Merrero'nun evine iki tüfek ve bir el bombası bıraktığını söyledi.

ABD başta olmak üzere pek çok ülke ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan hakları Ofisi de gözaltını kınadı.

Pompeo'dan açıklama