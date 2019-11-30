Maduro’dan Orduya Sınırda Teyakkuz Emri

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro cuma günü akşam saatlerinde canlı yayında ‘Kolombiya’dan Venezuela’ya yönelik provokasyonlar gerçekleştirileceğinin bilgisini aldığını söyleyerek’ orduyu teyakkuza geçmeye çağırdı.

Maduro, Venezuela silahlı kuvvetlerine yaptığı çağrıda "ulusal egemenliği ve barışı savunmak" için hazır olmalarını ve bu hafta sonu sınırda azami güvenlik tedbirlerini almalarını istedi.

Venezuela lideri, Kolombiya’da bir süredir devam eden genel grev ve sokak gösterileriyle sıkışan Kolombiya hükümetinin, Venezuela sınırında silahlı çatışma yaratarak gündemi değiştirmek istediğini ve provokasyonu ABD ile birlikte planladığını iddia etti.

Maduro, konuşmasında eğer kendisine karşı bir darbe girişimi olması halinde, çalışanlardan ülkede genel grev ilan edip sokağa çıkmaları ve asker sivil direnişini örgütleyerek darbecilerin üzerine yürümeleri çağrısında bulundu.

Kolombiya-Venezuela sınırı yine gergin

Venezuela’nın Kolombiya ile 2 bin 219 km sınırı bulunuyor ve iki ülke hükümeti arasındaki ilişkiler son yıllarda oldukça gergin. Kolombiya, Venezuela’da yaşanan göç dalgasından en fazla etkilenen ülke ve bugün yaklaşık 1,4 milyon Venezuelalı'ya ev sahipliği yapıyor.